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Siyaset Barış Yarkadaş yine rezil kepaze oldu
Siyaset

Barış Yarkadaş yine rezil kepaze oldu

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, AK Parti'yi karalamak isterken bir kez daha rezil kepaze oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 18:41:00 -
Barış Yarkadaş yine rezil kepaze oldu

Eski CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş’ın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun kızının düğün töreni diyerek servis ettiği videonun, CHP Alanya ilçe başkan yardımcısı Gökhan Sipahioplu'nun düğün görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

Yarkadaş hedefinde AK Parti olduğu için açık açık isim vererek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bağdaştırarak itibar suikastı ve algı operasyonuna giriştiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Maşallah; zenginlik böyle bir şey demek… Yıllar önce “Bir yüzüğüm var” diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu’nun düğün töreni öncesi gelen hediyeler göz kamaştırdı. İrem Hanım ve eşi Sefa Koyuncu’ya mutluluklar diliyorum."

"AKP'li yöneticiler ihtişamlı yaşamlarını gösteriyor"

Yarkadaş "Bunun gibi birkaç video daha var. Ama sanırım bu video da AKP’li yöneticilerin ve bakanların nasıl bir ihtişam içinde yaşadıklarını göstermesi açısından yeterlidir. Çeyiz ve hediye gösterimi için sergilenen törende çekilen diğer videoları yayımlamaya gerek yok sanırım" dedi.

Video CHP'li Gökhan Sipahioplu'nun düğün görüntüleri

Kısa süre içerisinde söz konusu videonun CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioplu'nun düğün görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

Paylaşımını sildi

Barış Yarkadaş, CHP'li isme ait olduğu için sildiği videonun Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı değil yeğenine ait olduğunu öne sürdü.

Paylaşımı silen Yarkadaş şunları yazdı:

Sol gazeteler tek tek paylaşımları kaldırdı

AK Parti'yi karalama kampanyası için servis edilen videonun CHP Alanya ilçe başkan yardımcısı Gökhan Sipahioplu'nun düğün görüntüleri olduğu ortaya çıkmasının ardından sol hesaplar paylaşımlarını silmeye başladı.

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