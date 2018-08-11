Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki

yeniakit.com.tr Batıl ideolojiyi savunmanın beraberinde getirdiği tutarsızlık bir kez daha kendini gösterdi. CHP’liler, Mustafa Kemal’in sözlerini unuttu, ona, karşı olduğu sözlerle çağrı yapmaya başladı.

ÖLÜLERDEN MEDET UMMAYIN DİYEN MUSTAFA KEMAL’E: BİR DAHA GEL

“Ölülerden medet ummak, uygar toplum için bir lekedir” diyen Mustafa Kemal’in videosunu paylaşan CHP'li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından, “Bir daha gel gel Samsun’dan” mesajını paylaştı. Yarkadaş’ın bu tweet’ine CHP’li seçmenden sert tepkiler geldi.

“SİZE NE GEREK VAR”

Yarkadaş’I eleştiren CHP’liler,

“Bu CHP varken gelse, rezil edersiniz tembelliğinizle. (...)”

“O zaman niye varsınız sayın Yarkadaş, Atatürk geldi, yaptı ve gitti...! (...)”

“Koyu bir CHP li olarak, Atamızı kullanmayın artık rica ediyorum, siz ki tüm değerlerini yerle bir ettiniz”

“Bir daha gelse asla sizi o koltukta oturtmaz” gibi cevaplar verdiler.

İşte Yarkadaş'ın paylaşımı: