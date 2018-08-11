0553 313 94 23

Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki

CHP'li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal’in videosunu paylaşarak, “Bir daha gel gel Samsun’dan” yazdı. Yarkadaş’ın mesajına tepki gösteren CHP’liler, “O zaman size ne gerek var?”, “Mustafa Kemal ‘ölülerden medet ummak bir lekedir’ diyordu” gibi mesajlar atarak Yarkadaş’ı eleştirdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:10
Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki

 yeniakit.com.tr  Batıl ideolojiyi savunmanın beraberinde getirdiği tutarsızlık bir kez daha kendini gösterdi. CHP’liler, Mustafa Kemal’in sözlerini unuttu, ona, karşı olduğu sözlerle çağrı yapmaya başladı.

ÖLÜLERDEN MEDET UMMAYIN DİYEN MUSTAFA KEMAL’E: BİR DAHA GEL

Ölülerden medet ummak, uygar toplum için bir lekedir” diyen Mustafa Kemal’in videosunu paylaşan CHP'li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından, “Bir daha gel gel Samsun’dan” mesajını paylaştı. Yarkadaş’ın bu tweet’ine CHP’li seçmenden sert tepkiler geldi.

SİZE NE GEREK VAR

Yarkadaş’I eleştiren CHP’liler,

Bu CHP varken gelse, rezil edersiniz tembelliğinizle. (...)”

“O zaman niye varsınız sayın Yarkadaş, Atatürk geldi, yaptı ve gitti...! (...)”

“Koyu bir CHP li olarak, Atamızı kullanmayın artık rica ediyorum, siz ki tüm değerlerini yerle bir ettiniz”

“Bir daha gelse asla sizi o koltukta oturtmaz” gibi cevaplar verdiler.  

İşte Yarkadaş'ın paylaşımı:

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:10
  1. Samsun
  2. Barış Yarkadaş
  3. Mustafa Kemal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilikte sevginizi göstermek için yapmanız gerekenler
    1. Evlilikte sevginizi göstermek için..
    2. Meyveli pasta nasıl yapılır?
    3. Firavunun karısı Hz. Asiye
    4. Evlilikte uyumu belirleyen faktörler..
    5. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    6. Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki..
    7. 10 terörist etkisiz hale getirildi!
    8. Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık..
    9. Korkunç şüphe: Dikkat çeken bağlantı,..
    10. İran'dan ABD'ye rest: Görüşme olmayacak
    11. 'Doktor nerede' deyip saldırdılar!
    12. Donald Trump'tan 'Charlottesville'..
    13. Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na dolar..
    14. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
    15. Suriyeliler çadır kentten ayrılıyor
    16. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
    17. 7 bin bekçi alımı yapılacak? İçişleri..
    18. Türkiye-ABD krizi en çok onlara yaradı
    19. AÖL kayıt yenileme sınav ücreti ne..
    20. ABD'yi dolar yakarak protesto etti
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!