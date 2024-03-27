Barış Yarkadaş mı, Mansur Yavaş mı? Hangisi yalan söylüyor?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızı Çağlayan Yavaş'ın Londra'daki evinin satın alınma süreci hakkında yazılı açıklama yaptı. Mansur Yavaş, Çağlayan Yavaş'ın evini 465 bin sterline satın aldığını, bunun 372 bin 999 sterlinlik kısmının mortgage sistemiyle 384 ay vadeli olduğunu ayrıca 100 bin sterlin hibe ettiğini açıkladı.

Barış Yarkadaş ise katıldığı programda kesin bilgi diyerek, Yavaş’ın evinin 350 Bin Pound olduğunu iddia etmişti.

Yarkadaş’ın programdaki ifadeleri şu şekilde:

“ Evin alınmasında yardımcı olan, yol gösteren ve birebir bu işin içinde olan bir arkadaşımızla konuştum. Mansur Beyin yakın dostu, benim de çok iyi dostum. Mansur Bey ile dostluklarını biliyorum, o yüzden birebir bu ev alınırken kendisine yardımcı olduğunu da biliyorum. Çünkü 40 yıldır İngiltere'de yaşıyor, Mansur Bey’e bu konuda teknik danışmanlık verdi, dostane, herhangi bir ticari ilişkisi yok.

1- Ev, Londra'da değil, Watford'da

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2- Bu ev, 350.000 pound değerinde bir ev. Mansur Yavaş’ın kızı ortalama ne kadar maaş alıyor dedim, ortalama 3000 pound alıyor dedi. Peki damadı ne kadar maaş alıyor? O da ortalama 3000 pound alıyor dedi. Ayda da 1350 pound bir inşaat firmasına ödüyorlar, yani ayda 6000 pound gelirleri var, 1350 pound da kira öder gibi bu mortgage için parasını ödüyorlar. “

Mansur Yavaş’ın kendisinin açıkladığı 465 Bin sterlinlik ev ile Yarkadaş’ın açıkladığı 350 Bin Poundluk ev aynı olduğuna göre ortada 115 miktar kalıyor. Peki bu konuda kim yalan söylüyor?