  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Barış Yarkadaş mı, Mansur Yavaş mı? Hangisi yalan söylüyor?
Gündem

Barış Yarkadaş mı, Mansur Yavaş mı? Hangisi yalan söylüyor?

Yeniakit Publisher
2024-03-27 14:51:00 -

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra’daki evinin 465 bin sterlin değerinde olduğunu söylerken, CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş da evin değerinin 350 bin Pound olduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızı Çağlayan Yavaş'ın Londra'daki evinin satın alınma süreci hakkında yazılı açıklama yaptı. Mansur Yavaş, Çağlayan Yavaş'ın evini 465 bin sterline satın aldığını, bunun 372 bin 999 sterlinlik kısmının mortgage sistemiyle 384 ay vadeli olduğunu ayrıca 100 bin sterlin hibe ettiğini açıkladı.

Barış Yarkadaş ise katıldığı programda kesin bilgi diyerek, Yavaş’ın evinin 350 Bin Pound olduğunu iddia etmişti.

Yarkadaş’ın programdaki ifadeleri şu şekilde:

“ Evin alınmasında yardımcı olan, yol gösteren ve birebir bu işin içinde olan bir arkadaşımızla konuştum. Mansur Beyin yakın dostu, benim de çok iyi dostum. Mansur Bey ile dostluklarını biliyorum, o yüzden birebir bu ev alınırken kendisine yardımcı olduğunu da biliyorum. Çünkü 40 yıldır İngiltere'de yaşıyor, Mansur Bey’e bu konuda teknik danışmanlık verdi, dostane, herhangi bir ticari ilişkisi yok.

1- Ev, Londra'da değil, Watford'da
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2- Bu ev, 350.000 pound değerinde bir ev. Mansur Yavaş’ın kızı ortalama ne kadar maaş alıyor dedim, ortalama 3000 pound alıyor dedi. Peki damadı ne kadar maaş alıyor? O da ortalama 3000 pound alıyor dedi. Ayda da 1350 pound bir inşaat firmasına ödüyorlar, yani ayda 6000 pound gelirleri var, 1350 pound da kira öder gibi bu mortgage için parasını ödüyorlar. “

 

Mansur Yavaş’ın kendisinin açıkladığı 465 Bin sterlinlik ev ile Yarkadaş’ın açıkladığı 350 Bin Poundluk ev aynı olduğuna göre ortada 115 miktar kalıyor. Peki bu konuda kim yalan söylüyor?

Mansur Yavaş'a Londra'da ev tepkisi: Dinleyenleri aptal yerine koyuyor
Mansur Yavaş'a Londra'da ev tepkisi: Dinleyenleri aptal yerine koyuyor

Gündem

Mansur Yavaş'a Londra'da ev tepkisi: Dinleyenleri aptal yerine koyuyor

Mansur Yavaş'ın bir algı operasyonu daha elinde patladı! Türkiye'de iş bulamayan kızına Londra'da şirket kurmuş
Mansur Yavaş'ın bir algı operasyonu daha elinde patladı! Türkiye'de iş bulamayan kızına Londra'da şirket kurmuş

Gündem

Mansur Yavaş'ın bir algı operasyonu daha elinde patladı! Türkiye'de iş bulamayan kızına Londra'da şirket kurmuş

Başkanlık maaşı buna nasıl yetti!? CHP’li Mansur’un Londra’daki malikanesi ortaya çıktı!
Başkanlık maaşı buna nasıl yetti!? CHP’li Mansur’un Londra’daki malikanesi ortaya çıktı!

Siyaset

Başkanlık maaşı buna nasıl yetti!? CHP’li Mansur’un Londra’daki malikanesi ortaya çıktı!

Turgut Altınok'tan Mansur'a: Zerre şerefi, onuru varsa istifa eder
Turgut Altınok'tan Mansur'a: Zerre şerefi, onuru varsa istifa eder

Gündem

Turgut Altınok'tan Mansur'a: Zerre şerefi, onuru varsa istifa eder

Mansur’un gücü afişlere yetiyor
Mansur’un gücü afişlere yetiyor

Gündem

Mansur’un gücü afişlere yetiyor

DEM'li isim Ankara'da Mansur Yavaş'la anlaştıklarını resmen itiraf etti!
DEM'li isim Ankara'da Mansur Yavaş'la anlaştıklarını resmen itiraf etti!

Gündem

DEM'li isim Ankara'da Mansur Yavaş'la anlaştıklarını resmen itiraf etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Barış yarkadaş Gürkan hacır şaban sevinç çıktımı kanal değiştiriyoruz. Asla izlemiyoruz. Aşırı taraflı Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar.

Kerem

Ooo ona buna iftira atarlar kendileri alttan alta malı gotururler Mansur un ıngıltereye malikanesi ekremın trilyonluk villaları kaynagı belirsiz para kuleleri almıs basını gıdıyor ye kurkum ye İstanbul ve ankarada chpnın vurgunları son surat
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23