Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini duyurdu. Bunun üzerine CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Akşener'i hedef aldı.

Twitter'dan açıklama yapan Yarkadaş, "Umutsuz ve karamsar olmayın! Bu seçim kazanılacak ve Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Hiçbir talebim ve beklentim olmadan Sn. Kılıçdaroğlu’nun kazanması için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim. Cumhuriyetin 100. yılı aydınlık olsun!" iddialarında bulundu.

"Oy kaybedecek"

Yarkadaş, "Bu arada İYİ PARTİ’nin artık siyaseten hiçbir iddiası da kalmadı. Meral Hanımın Başbakanlık iddiası da sona ermiş oldu. Partisi hem oy kaybedecek hem de parlamentoda etkili olamayacak. İYİ PARTİ kurmayları, partinin adeta pimini çektiler. Acaba ne uğruna? İlginç bir siyasi akıl." ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş ayrıca, birkaç saat önce attığı tweetinde ise "Masayı dağıtan seçimi AKP ve MHP’ye hediye eder." diye yazmıştı.