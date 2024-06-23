  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zafer Partili başkan sınırları aştı: Keşke köpekler şu çocuklara dalıp parçalasa

Türkiye'den TB2 SİHA almışlardı! Uranyuma çöken Fransızları ülkeden kovdular

Elon Musk Türkiye ile ilgili verdiği sözü tutmadı! Yeni kararı tüm dünya ile paylaştılar

Türkiye'den büyük başarı! Cevdet Yılmaz rakamları paylaştı

A Milli Takım Portekiz karşısında darmadağın oldu! Montella'nın kadro tercihi maçın önüne geçti

Avrupa ülkesi sonunda gerçeği gördü: ABD, Türkiye'ye karşı bizi kullanmaya başladı

AK Parti'den, DEM Parti'nin iftiralarına cevap

Almanya'da Türkiye'ye küstah muamele! Montella kartını gözüne soktu

Çin'den Libya'da Hafter güçlerine silah taşıdığı öne sürülen gemi İtalya'da durduruldu

Selçuk Bayraktar paylaştı! Aziz Sancar'ın Kızılelma mesajı herkesi duygulandırdı
Gündem Barış Yarkadaş bombayı patlattı! Koray Aydın o partinin başına geçiyor
Gündem

Barış Yarkadaş bombayı patlattı! Koray Aydın o partinin başına geçiyor

Yeniakit Publisher
2024-06-23 11:10:00 -
Barış Yarkadaş bombayı patlattı! Koray Aydın o partinin başına geçiyor

TV100 yazarı Barış Yarkadaş, İYİ Parti'den Koray Aydın hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Yarkadaş, Aydın'ın önümüzdeki bir hafta içinde partisinden istifa edeceğini ve şu anda yoğun bir istişare süreci yürüttüğünü öne sürdü. Bu iddia, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı ve Aydın'ın gelecekteki adımları merakla beklenmeye başladı.

Meral Akşener'in İyi Parti'yi bırakmasının ardından 5. Olağanüstü Kurultay’da genel başkanlık yarışını kaybeden Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceği konuşuluyor.

Barış Yarkadaş, "Yeni bir parti kurmanın zorluklarını bilen Aydın, bu yüzden “var olan bir partiyi ayağa kaldırmanın” daha rasyonel olacağında karar kıldı. Yapılan istişareler sonucunda ise bu partinin DEMOKRAT PARTİ olduğu yönünde hemfikir olundu." dedi ve şunları kaydetti:

"Edindiğim bilgiye göre, Koray Aydın ve kendisiyle birlikte İYİ PARTİ’den istifa edeceği söylenen 14 milletvekilinin Demokrat Parti’ye katılmaları fikrine Gültekin Uysal da hayli sıcak…

Hatta öyle ki; Koray Aydın ve arkadaşlarının Eylül ayında yapılması planlanan Demokrat Parti Kongresi’nde yönetimi devralması ve yeni yol haritası bile belli gibi…

Kısacası; eğer bir aksilik çıkmazsa, Koray Aydın daha önce de söylediğim üzere bir hafta içinde İYİ PARTİ’den istifa edecek. Ardından ise DEMOKRAT PARTİ’ye katılacak ve kısa bir süre sonra  partinin başına geçecek. Demokrat Parti’nin eski ve yeni kadroları da yönetimde görev alarak 2026’da yapılacağı konuşulan seçimlere hazırlanmaya başlanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Koray Aydın şu sıralar yoğun bir istişare trafiği yürütüyor.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü yurdun değişik yerlerinden gelen gruplarla görüşerek onların da fikirlerini alacak. Aydın, bayram tatilinde de bu görüşmeleri hiç ara vermeden sürdürdü.

Eski Bakan Aydın, en geç cuma günü ise kararını kamuoyuna açıklayarak ‘KIRAT’lı yolculuğuna başlayacak."

Mafya mısınız hayırdır? İYİ Partili Başkanın arkadaşı meclisi bastı
Mafya mısınız hayırdır? İYİ Partili Başkanın arkadaşı meclisi bastı

Gündem

Mafya mısınız hayırdır? İYİ Partili Başkanın arkadaşı meclisi bastı

İYİ Parti'de 'fotoğraf' krizi! Talebi sonrası kesin ihracı istendi
İYİ Parti'de 'fotoğraf' krizi! Talebi sonrası kesin ihracı istendi

Gündem

İYİ Parti'de 'fotoğraf' krizi! Talebi sonrası kesin ihracı istendi

İYİ Parti'de toplu istifa! O partiye geçtiler
İYİ Parti'de toplu istifa! O partiye geçtiler

Siyaset

İYİ Parti'de toplu istifa! O partiye geçtiler

İYİ Parti'de deprem! Bir istifa haberi daha geldi
İYİ Parti'de deprem! Bir istifa haberi daha geldi

Gündem

İYİ Parti'de deprem! Bir istifa haberi daha geldi

‘Edepsiz CHP!’ "İstesek CHP'ye en az 10 vekil gelir" sözlerine İyi Parti’den sert cevap
‘Edepsiz CHP!’ "İstesek CHP'ye en az 10 vekil gelir" sözlerine İyi Parti’den sert cevap

Gündem

‘Edepsiz CHP!’ "İstesek CHP'ye en az 10 vekil gelir" sözlerine İyi Parti’den sert cevap

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ölü doğmuş bir bir partı olarak kurulan İYİ partının şimdi de cenazesi kalkacak ve Koray aydın nereye giderse gitsin özgül ağırlığı 0 dır.

alper

korkmayın Koray aydından bir halt olmaz hangi partiye geçsede o partiyi hizibleştirir kıray aydını herkes biliyor 99 depreminden
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23