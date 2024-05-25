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Gündem Barış Yarkadaş aniden dönüverdi! Yaptığı paylaşım dikkat çekti
Gündem

Barış Yarkadaş aniden dönüverdi! Yaptığı paylaşım dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-05-25 22:21:00 -
Barış Yarkadaş aniden dönüverdi! Yaptığı paylaşım dikkat çekti

CHP 38. Olağan Kurultayı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Barış Yarkadaş, Özgür Özel'e ağır ithamlarda bulunmuştu. Yarkadaş'ın son yaptığı ise büyük dikkat çekti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan Özgür Özel hakkında, "Özgür Özel seçimi kazanırsa mesleği bırakırım" diyen Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından "CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni döneme hazır" yorumuyla Özel ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

CHP 38. Olağan Kurultayı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Barış Yarkadaş, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" demişti. Özgür Özel'in Kurultay'dan başarıyla çıkması üzerine Yarkadaş, "Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Saat 23:49 itibariyle söz verdiğim üzere aktif gazeteciliği bırakıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Kurultay döneminde sosyal medya üzerinden CHP'deki “değişim” taraftarları aleyhine paylaşımlar yapan Yarkadaş, değişim isteyen üye ve delegeleri "CHP'nin enerjisini boşa harcamakla" itham ediyordu.

Katıldığı bir TV programında yerel seçimler öncesi CHP'deki aday belirleme süreci aleyhine de açıklamalar yapan Yarkadaş, "Değişim işi çuvalladı. İlçe başkanları tepeden atamaları TV'den öğreniyor. Örgüt büyük bir infial halinde" ifadelerini kullanarak Özgür Özel'in verdiği sözleri tutmadığını söylemişti. Özel hakkında "Parti kültürünü paspas ediyor" diyen Yarkadaş, "Özgür Özel CHP'yi yönetemez" yorumunda bulunmuştu.

Barış Yarkadaş'ın kimi zaman "CHP milletvekili", kimi zaman "gazeteci", kimi zaman da "siyasetçi" olarak yorumlar yapması CHP içinde de eleştirilere konu olmuştu.
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Yorumlar

Umuda

CHP liler döner fırıl fırıl döner Omurga olmayınca dönmek kolay oluyor kemiğin kırılma ihtimali olmuyor.

Misafir

Chp ülkemizde siyonistleri temsil eden bur partidir
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