Barış Yarkadaş açıkladı: CHP’den operasyonlara karşı zevahiri kurtarma tepkisi!

Adalar ve Silifke belediyelerine yönelik operasyonlar sonrası sosyal medyadan açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı; “Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını bu sabah Adalar ve Silifke’de bir kez daha görmüş olduk. Yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için tüm gerçeklerin ortaya çıkması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

“CHP GENEL MERKEZİ, İDDİA EDİLENLERİN AKSİNE PARTİLİLERİN HUKUKUNU HER ZAMAN KORUYACAKTIR”

CHP’li Gazeteci Barış Yarkadaş da, CHP Genel Merkezi’nin tepkisini X hesabından; “CHP’den operasyonlara ilişkin ilk açıklama. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki hafta tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun eşini arayıp geçmiş olsun dileğini ilettiği ve operasyona ilişkin bilgi aldığını öğrendim. CHP Genel Merkezi, iddia edilenlerin aksine partililerin hukukunu her zaman koruyacaktır. Yolsuzluk iddialarına karşı mücadele ile bireylerin hak ve hukukunun korunması ayrıdır” ifadeleriyle değerlendirerek, Özel taraftarlarının, “kayyım yönetimi” diye suçladığı Kılıçdaroğlu yönetiminin operasyonlara duyarsız kalmadığına dikkat çekti.