Barış yalanı terk etmiyor! Bu seferki kuyruklu, nasıl olsa kitle müsait

Yeniakit.com.tr

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı 29 Ekim'de Mustafa Kemal'in adını anmaması üzerinden hedef aldı.

Katıldığı canlı yayında konuşan Terkoğlu, "Diyanet İşleri Başkanı istediği kadar yalanlasın. Diyanet İşleri Başkanı istediği kadar adını söylemek istemesin. Tarihte değiştiremeyeceği bir gerçek var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Atatürk kurdu." dedi.

Terkoğlu'nu yalanlayan görüntü!

Barış Terkoğlu'nun yalanının aksine, 28 Ekim'de Azerbaycan'ı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bakü'de gazetecilere şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümü. İnşallah biraz sonra öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle konuşurken bunu da yad edeceğiz. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Şehitlerimiz, Gazilerimizi, devlet büyüklerimizi hayırla yad ediyoruz."

Ardından Bakü'deki etkinlikte bir okulun öğretmen ve öğrencileri ile buluşan Prof. Erbaş, şunları söylemişti:

"Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümü. Başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Şehitlerimize ve Gazilerimize Rahmet diliyorum."