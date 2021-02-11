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Gündem Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'
Gündem

Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'

Paçavra Cumhuriyet'in yazarlarından Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları konu edindiği köşe yazısında tarihten skandal örnekler verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 17:21:00 - 2021-02-11 17:30:41
Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'

 Yeniakit.com.tr 

Paçavra Cumhuriyet Yazarı ve Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları konu edindi. Prof. Drç. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını skandal bir benzetme ile Nazilerle ilişkilendiren Terkoğlu, "1930’lu yıllarda, Almanya’da Nazilerin üniversitelerin üzerine çökmesiyle, akademisyenlerinin yüzde 20’si işlerinden oldu. Kimi intihar etti, kimi katledildi. Sağ kalanlar ise ülkelerini terk edip yeni hayatlar kurdu. Bruno Taut, Ernst Reuter, Fritz Neumark, Alexander Rüstow, Gerhard Kessler, Wilhelm Röpke ya da Ernst Praetorius. Faşizmden kaçan nice üniversite hocası, Atatürk’ün ve tabii Reşit Galip’in açtığı yol ile Türkiye’ye geldi. Türkiye’nin ihtiyacı olan üniversite reformunun parçası oldular." ifadelerini kullandı.

'Naziler, gelirken de giderken de ülkenin birikimini yıkıma götürdüler'

Terkoğlu yazısına şöyle devam etti:

"Dün, Sovyetler Birliği’nin Sputnik uydusunu dünya yörüngesine oturttuğu 4 Ekim 1957 tarihinde 'Uzay Çağı'nın başladığı ne kadar çok söylendi. Oysa pek hatırlanmasa da Nazi idaresindeki Almanya, uzay çalışmalarında herkesten öndeydi. 'Güçlü Almanya' diyerek uzaya insan yapımı araç gönderme işini onlar başlattı. Yörüngeye oturmasa da uzaya fırlatılan ilk roketler de Almanya’dan çıktı. Gelgelelim faşist ideolojiyle ülkesini çöle çeviren politika nedeniyle savaş sonrasında Wernher von Braun gibi yüzlerce uzay araştırmacısı, yollarına NASA’da devam etti. Almanya’da yetişip ABD’nin uzay yolculuğuna hizmet ettiler. Naziler, gelirken de giderken de ülkenin birikimini yıkıma götürdüler. Despot ideolojilerinin, bir ülke için “beka sorunu” olduğu uzaydan bile görüldü."

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