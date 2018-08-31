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Barış sadece gün ilanı ile mümkün olamaz

Dünya’nın birçok yerinde özellikle Orta Doğu’da, BM ve süper güçlerin gözleri önünde katliamlar yaşanıyor. Yaşanan katliamlara dikkat çeken Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolasıyla bir mesaj yayımladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:42
Barış sadece gün ilanı ile mümkün olamaz

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Barış’ın sadece “Gün ilanı” ile mümkün olamayacağına dikkat çeken Başkan Arslan, “Dünyanın pek çok bölgesinde insanlığın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde katliamlar yaşanmaktadır. Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de, Doğu Guta’da,  Myanmar’da, Arakan’da, Doğu Türkistan’da dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 12:42
  1. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  2. 1 Eylül Dünya Barış Günü

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