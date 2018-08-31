Barış sadece gün ilanı ile mümkün olamaz

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Barış’ın sadece “Gün ilanı” ile mümkün olamayacağına dikkat çeken Başkan Arslan, “Dünyanın pek çok bölgesinde insanlığın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde katliamlar yaşanmaktadır. Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de, Doğu Guta’da, Myanmar’da, Arakan’da, Doğu Türkistan’da dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.