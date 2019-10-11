Barış Pınarı Harekatı'nda son durum ne? Operasyona ilişkin son gelişmeler

Barış Pınarı Harekatı 3. gününde tüm hızıyla sürerken sahadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 09.10.2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatını başlattı. İlk önce F-16'lar havalandı ve Tel Abyad ve Rasulayn'daki YPG mevzileri bombalandı. Aynı günün gecesinde ise Tel Abyad ve Rasulayn'a kara harekatı başlatılırken sabah da obüs atışlarıyla terör mevzileri yok edildi.Barış Pınarı Harekatı'na dair son gelişmeler takip ediliyor. Operasyonda kaç şehidimiz var? Harekatın başladığı andan itibaren hangi köyler ele geçirildi? İşte ayrıntılar...

İki şehidimiz var

Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Böylelikle harekatta şehit olan asker sayısı 2'ye yükseldi. Fırat'ın batısındaki Azez'de de 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

İşte harekata dair son gelişmeler...

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

19:08 Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Tel Abyad ilçesinin Halave köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

18:40 Milli Savunma Bakanlığı: Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

16:15 Barış Pınarı Harekatı - Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Teröristlerden kurtarılan köy sayısı 13 oldu.

15:00 Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Teröristlerden kurtarılan köy sayısı 12 oldu.

14:02 Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

13:50 Azerbayca'ndan Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz" denildi.

13:22 Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında 3 teröristin daha yakalanmasıyla Resulayn kırsalında ele geçirilen ve teslim olan terörist sayısı 11'e yükseldi.

12:42 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız" dedi.

11:39 Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPK/PKK'nın, Tel Abyad ilçesindeki pususunda, Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı şehit oldu.

10:44 Türkiye'nin başlattığı operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Rasulayn'da YPG hedefleri yerle bir edildi. Televizyonların canlı yayına geçtiği görüntülerde kentten dumanların yükseldiği görülüyor.

09:43 Harekatı en yakından bizzat yerinden izleyen Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, operasyon hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. Ağar, "Mehmetçik, sivil şehitlerimizin ardından YPG/PKK'nın üzerine ölüm olup yağdı" derken, İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin bölgeden çekildiğini, Türk askerinin sivillere karşı izlediği tutumla dünya ders verdiğini, Suriye Milli Ordusu'nnun bu operasyonda çok daha disiplinli olduğunu ve harekat başladıktan 6 saat sonra Mehmetçiğin bömlgeye girerek en kritik süreci atlattığını söyledi.

ABD'DEN YAPTIRIM HAMLESİ: İKİ KOLDAN HAREKETE GEÇTİLER

09:17 ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen'ın Türkiye aleyhine Senato'daki yaptırım listesinin ardından bu kez Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler devreye girdi. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde görev yapan 29 Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Türkiye'ye yaptırım öngören bir tasarı sunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney yaptığı yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rejimi acımasızca Kürt müttefiklerimize saldırdığı için ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmalı" dedi.

ABD'de bir tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclis'nden sonra Senato'dan geçmesi gerekiyor. Her iki tarafında onaylaması, halinde yasa tasarısı ABD Başkanı'na sunuluyor. Başkan onaylarsa tasarı yasalaşıyor.

08:52 Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü. Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

08:35 Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

SİLAHLAR RUS VE ABD YAPIMI ÇIKTI

08:22 Terör örgütü PKK/YPG'nin Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin'e attığı havan mermilerinin bazılarının ABD, bazılarının da Rus yapımı olduğu belirlendi.

KENTLER ÇEVRELENDİ

07:33 Bölgeden son gelen bilgilere göre gece boyunca sevkiyatlarsa durmadan devam ederken, Türk askeri SMO askerlerinin operasyon bölgesinde ilerleyişi de aralıksız sürüyor. Operasyonun ilk hedefi olan Tel Abyad ve Rasulayn kentlerinin etrafı tamamen kuşatılmak üzere...

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 277 OLDU

07:04 Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.

ACI HABER GELDİ

04:35 Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

02:49 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

01:54 ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan Türkiye’nin Suriye operasyonu konusunda paylaştığı mesajlarda "Önümüzdeki 3 seçenek var. Askeri zafer kazanmak, Türkiye’ye yaptırım uygulamak ya da Türkiye ve Kürtler arasında ara bulucu olmak ifadesini kullandı.

01:03 Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gecenin ilerleyen saatlerinde de ateş altına alınmaya devam edildi. Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgedeki yoğun çatışma sesleri de Ceylanpınar ilçesinden duyuldu.

00:05 ABD ve Rusya, Türkiye'nin harekat dolayısyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'den (BMGK) kınanmasını veto etti.