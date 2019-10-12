Barış Pınarı Harekatı'nda JÖH ve PÖH'ler sahaya inecek Fırat Kalkanı ve Zeyin Dalı Harekatlarından tecrübeli Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât timleri Barış Pınarı Harekatı'nın ilerleyen safhalarında sahaya inecek.

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı beklenenden daha hızlı ilerlerken, harekâtın büyük bir kısmının meskûn mahallerde icra edileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonlarından deneyimli Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek. Şehir içinde yapılacak operasyonların sivil zayiat olmaması için yavaş ilerleyeceği belirtilirken; cadde, sokak, mahalle ve bahçeler adım adım taranacak.

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