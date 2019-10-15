Barış Pınarı Harekatı'nda ilerleyen Mehmetçik, PKK'yı panikletti! Yeni mevzi kurdular Suriye'nin kuzeyinde başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı panikleyen terör örgütü YPG/PKK, Zor Mağar köyünde sözde karargah merkezinin etrafını kum torbalarıyla çevirerek yeni mevziler kurdu.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin işgali altında bulunan, Karkamış ilçesinin karşısındaki Zor Mağar köyünde teröristlere ait mevziler görüntülendi. Örgütte panik hakim Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında bazı bölgeler terör örgütlerinden temizlenirken, halen terör örgütü mensuplarının işgalindeki alanlarda ise panik hakim. Aynel Arab ve Cerablus arasında kalan, Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsalının karşısında bulunan Zor Mağar köyündeki teröristlerin faaliyetleri görüntülendi. Sözde karargahın çevresine yeni mevziler kurdular Daha önceki yıllarda tavuk çiftliği olarak kullanılan ve örgüt mensuplarınca sözde karargah binası haline getirilen binanın çevresinde kum torbalarıyla mevzilerin kurulduğu görüldü. Öte yandan, teröristlerin köydeki bazı alanları brandalarla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı öğrenildi.

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