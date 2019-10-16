Barış Pınarı Harekatı'nda çarpıcı an! F-16 pilotu 'Bomba atmıyorum' deyip üsse döndü

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'de terör oluşumları yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 50 savaş uçağının aynı anda sınır ötesine geçmesiyle başladı. Havadan ihbar ve kontrol uçaklarının eşlik ettiği ve sivillerin zarar görmemesi ön planda tutulan hava harekâtına İHA ve SİHA'lar da büyük destek veriyor. Savaş uçakları daha önceden belirlenen hedeflerin yanı sıra İHA'lar ve anlık istihbaratlarla tespit edilen terör yuvalarını da başarılı bir şekilde yok ediyor. Pilotların sivil hassasiyeti ise her zaman ön planda.

Sivillerin arasına yöneldi

Harekât kapsamında anlık istihbaratla bilgilendirilen F-16 uçağı Suriye sınırlarına girdikten sonra pilot, hassas vuruş sağlamak için kullanılan 'Sniper Pod' uygulamasından hedefin sivillerin arasına doğru yöneldiğini fark etti. Bunun üzerine harekât merkezine anons yapan pilot "Hedef sivillerin arasına girdi. Sivillerin zarar görmemesi için mühimmat atmadan geri dönüyorum" diyerek görevli bulunduğu üsse geri döndü. Harekât sırasında birçok uçağın aynı durumla karşılaştığı ve mühimmat kullanmadan verilecek yeni görevi almak için üssüne döndüğü öğrenildi.

Milli mühimmatlar

Barış Pınarı Harekâtı'nda Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan 111. Korsan filoya ait F-4 Phantom uçakları da geliştirilen yerli mühimmatlarla F-16 gibi aktif olarak kullanılmaya başladı. F-4'lerin ABD yapımı bombalar yerine yerli ve milli Hassas ve Kanatlı Güdüm Kiti ile Lazer Güdümlü Kit bombaları kullandığı öğrenildi.

Lazer güdümlü bombalar, pilotun uçaktan atış yapacağı hedefi lazer ile işaretlemesiyle devreye giriyor. Bırakılan bomba kendisine takılan lazer güdüm kiti sayesinde lazerin izlediği yolu takip ederek belirlenen hedefe düşüyor. Lazer Güdüm Kiti'nin en büyük avantajı ise lazeri takip eden sistemin sürekli kendini yenilemeye devam etmesi ve bu sayede bomba uçaktan ayrıldıktan sonra bile lazeri farklı bir konuma sıkarak yeniden güdümleme imkanı tanıyor. Modern bombaların kullanılması sivillerin zarar görmesini azaltıyor.