Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik, Devlet Bahçeli’ye böyle selam çaktı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yuvalanan teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir jest geldi.

Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci güne girildi. Tüm hızıyla devam eden başarılı operasyonda şu ana kadar 595 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri,Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni kahramanlık destanlarına imza atarken, sahadan ilginç görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son olarak, Mehmetçik, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören ve dün yeniden genel merkezde mesaisine dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi unutmadığını gösterdi. "Devlet Baba" bombası! Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler, teröristleri hedef alacak bir bombanın üzerine, "Baş komutan Devlet Baba hoş geldin" yazarak, Bahçeli'ye jest yaptı. Mehmetçik, Devlet Bahçeli hakkında uzun süredir Türkiye düşmanlarının sosyal medyada yaptığı çirkin algı operasyonlarına da böylece sahada önemli bir yanıt vermiş oldu.

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