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Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan terör sevicilere Turgut Özal tokadı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 'Kürtler katlediliyor' kılıfı uyduran Batı uşaklarına karşı sosyal medyada paylaşılan Turgut Özal videosu büyük beğeni aldı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:44

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la ilgili sosyal medyada hızla yayılan video büyük beğeni aldı.

Paylaşımda Özal'ın kullandığı ifadeler; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı 'Kürtler katlediliyor' diyerek sabote etmek isteyenlere adeta bir tokat niteliğinde... 

İçimizdeki terör sevicilerin ağababaları ABD ve batılı ülkelerle el ele verip operasyonla ilgili kara propaganlar için düğmeye bastılar.

Teröistlere yapılan operasyonu engellemek için Kürtleri öne süren batılı şer odaklarına rahmetli Turgut Özal'ın geçmişte yaptığı bir konuşma ile tepki göstermişti.

"Tek bir Kürt'ü bile almak istemediler"

Terör örgütü PKK'nın en çok zarar verdiği Kürtlerle ilgili açıklamalarda bulunan Turgut Özal, paylaşılan videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Irak'tan 36 bin Kürt mülteci Türkiye'ye geldi. Onlara sordum. Bu insanların yarısını ben alayım yarısını siz alın dedim. Ancak cevap vermediler. Tek bir Kürt'ü bile almak istemediler. Eğer Kürt sorunu ile bu kadar ilgiliyseniz bu insanları neden kabul etmediniz?"

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:44
  1. Turgut Özal
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • BelcikaliBelcikali18 dk önce
    Basimiza bela eden pkklilari bu zat degilmiydi okluk koyunda 35 capulcu demistihatirlamiyonuzmu buda icimizdeki fransizlardab h.in
  • alicemalicem24 dk önce
    özalı haber yapmanız ironik olmuş. sizinde de gidişatınız aynı anap gibi. belliki sonnuzda öyle olacak. özalda sizden uşak olmasın abd uşağıydı kendisi toprağı bol olsun
  • mutmainemutmaine25 dk önce
    ÖZAL, Iraka girilmesini istediğinde asker karşı çıkmasaydı, bugün çok farklı bir dünya vardı..Ortadoğudan korkan Buş ,Türkiyenin girmesinede razı olmuştu...Musul, Kerkük zaten bizim hakkımızdı, şimdi bir ilimiz olacaktı....TARİH BİLMEYEN ADAMLAR YORUM YAZIYOR, takara tukora ile olmaz bu işler...TAYYİBİ beğenmeyenler karşısına adamda çıkaramıyor....
  • mehmetmehmet26 dk önce
    hee tokat. özala kalsa abdye tezkereyi çoktan vermişti ırak için. Allahtan o dönem başbakan ve g.kurmay karşı çıktıda olmadı. tek adama bağlı olmadığı için her makamın bir ağırlığı vardı o dönem bebeler bilmez. akit tıpkı bağlı olduğun iktidar gibi nereye döndüğün belli değil bee
  • şehitşehit27 dk önce
    Barış harekatına karşı olanlar kötüde, harekata destek veren siyasetcilerin, hocaların, yazarların, yorumcuların hala şehit olmaya gitmemeleri kötü değilmi? Neden kaçıyorlar? Erdoğanlar, Bilaller, Soylular, Binaliler, akitciler... kefen eskitenler hala neyi bekliyorlar? "Gerekirsenin zamanı" hala gelmedimi? Ve birde ölenler şehitmi oluyorlar? Allah rahmet eylesin, inşallah şehittirler. Ama şehitlik konusunda Allah'ın dini ne diyor, İslam'ın hangi kuralına göre şehitlik?
  • Tata TongaTata Tonga50 dk önce
    turgut özal nurtopu gibi bir ırak bıraktı bize...
  • SedaSeda1 sa önce
    Bence erdoganda bukadar net ve kararli olmali.yapariz yapiyoruz yaptik degil.sen oyle yapiyorsan bende sana boyle yaparim.diyip kisasa kisasi aninda yapmali.kararli oldugu gorunmeli
  • KaanKaan1 sa önce
    Turgut özal ırak işgalinde incirliği amerkaya tahsis eden adam değil mi. Irakta milyonlarca insanın kanında payı var. Çekiç güç kurarak kızey ırağın oluşması sağlayan adam
  • Murat gözükaraMurat gözükara1 sa önce
    Tarih tekerrür ediyor.. Ders çıkaranlar etkilenmez..EŞEĞE ALTIN SEMER TAKSAN EŞEK YİNE EŞEKTİR.. AVRUPA BUDUR.. UYANIN NESİL.. ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESİYMİŞ AVRUPA KAĞIT ÜZERİNDE...

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