Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan terör sevicilere Turgut Özal tokadı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la ilgili sosyal medyada hızla yayılan video büyük beğeni aldı.

Paylaşımda Özal'ın kullandığı ifadeler; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı 'Kürtler katlediliyor' diyerek sabote etmek isteyenlere adeta bir tokat niteliğinde...

İçimizdeki terör sevicilerin ağababaları ABD ve batılı ülkelerle el ele verip operasyonla ilgili kara propaganlar için düğmeye bastılar.

Teröistlere yapılan operasyonu engellemek için Kürtleri öne süren batılı şer odaklarına rahmetli Turgut Özal'ın geçmişte yaptığı bir konuşma ile tepki göstermişti.

"Tek bir Kürt'ü bile almak istemediler"

Terör örgütü PKK'nın en çok zarar verdiği Kürtlerle ilgili açıklamalarda bulunan Turgut Özal, paylaşılan videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Irak'tan 36 bin Kürt mülteci Türkiye'ye geldi. Onlara sordum. Bu insanların yarısını ben alayım yarısını siz alın dedim. Ancak cevap vermediler. Tek bir Kürt'ü bile almak istemediler. Eğer Kürt sorunu ile bu kadar ilgiliyseniz bu insanları neden kabul etmediniz?"