Barış Pınarı Harekatı'na damga vurdular! İşte TSK'ya yardım eden o grup: Ahrar el Şarkiyya

Barış Pınarı Harekatı'nda isminden en çok söz ettiren grup Ahrar el Şarkiyye oldu.

Suriyeli muhalif grup, harekatta birçok yerleşim yerinin ABD destekli YPG'den ele geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Grubun kuruluşu

Suriye savaşında varlık gösteren muhalif gruplara arasında köken olarak en eskiye dayananlardan biri de Ahrar el Şarkiyye.

Ahrar el Şarkiyye, ülkenin doğu kesiminde yer alan Haseke, Deyrizor ve Rakka gibi illerde 2014 yılı öncesinde muhalif güçler, Esed rejimi ve PKK bağlantılı YPG arasındaki çatışmalarda aktif olarak yer aldı.

Bu yıllarda Ahrar el Şam çatısı altında varlık gösteren ve Nusra Cephesi ile de rejime karşı birçok çatışmaya katılan grubun kuruluşunda, Nusra Cephesi'nin eski liderlerinden Ebu Mariya el Kahtani'nin de rol oynadığı ileri sürülüyor.

Grubun büyük çoğunluğunun, Suriye'nin doğusundaki Şuaytat aşireti mensubu olduğu biliniyor. DAEŞ, Suriye'nin doğusunu kontrolü altına aldığı yıllarda Şuaytat aşiretinden çok sayıda kişiyi infaz etmişti.

2014 yılında Suriyeli muhalifler ile DAEŞ arasındaki ayrılıklar savaşa dönüştüğünde, Ahrar el Şarkiyye Deyrizor'da DAEŞ ile birçok çatışmaya girdi. Bu yıllarla birlikte grup, Ahrar el Şam'ın doğudaki kanadı olarak anılmaya başlandı.

Türkiye ile ortaklık süreci

DAEŞ'in Suriye doğusunda gücünü artırmasıyla, grup İdlib'e çekildi. Bu yılları takiben Ahrar el Şarkiyye için değişim süreci başlamış oldu.

24 Ağustos 2016 yılında Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ'e karşı başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu'nda birkaç ay önce Ahrar el Şarkiyye Ahrar el Şam'dan ayrıldı.

Bu tarihten itibaren grup bağımsız olarak yoluna devam etti.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yer alan grup birçok çatışmaya girdi.

ABD askerlerinin kovulma süreci

Ahrar el Şarkiyye, Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında El Bab'ın ele geçirilme operasyonuna katılmak için bölgeye gelen ABD askerlerini kovmuştu.

Gruba bağlı savaşçılar "Biz Müslümanız, kafir değiliz" diyerek ABD askerlerini protesto etmiş ve bölgeden çıkmalarını talep etmiş, ve ABD'nin operasyona katılması halinde operasyondan çekileceklerini ifade etmişlerdi.

Afrin

20 Ocak 2018'de Afrin'de YPG'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na da katılan ve harekattaki en önemli gruplardan biri olan Ahrar el Şarkiyye, oldukça zor olarak görülen muharebelere girdi.

Afrin'in kontrol altına alınmasının ardından grup bölgedeki en etkin gruplardan biri oldu ve sosyal-sivil çalışmalar gerçekleştirdi.

Grup, Şehir çevresinde dini nasihatler içeren ve kadınların "peçe takmasına ve tesettüre uygun giyinmesine" dair afişler astıkları gerekçesiyle ılımlı muhalifler ve Batılı aktivistlerce hedef alındı.

Gruba halen Deyrizor asıllı Ebu Hatim Şakra liderlik ediyor.

Barış Pınarı Harekatı

Ahrar el Şarkiyye, 9 Ekim 2019'da Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan en önemli gruplardan biri oldu.

2017 yılında kurulan ve 4 Ekim'de tamamen birleşik bir yapı oluşturan "Suriye Milli Ordusu" altında birleşen muhalifler arasında Ahrar el Şarkiyye de bulunuyor.

Grup şehir çatışmalarında, stratejik M-4 otoyolunun kesilmesinde ve YPG bölgelerinde ilerlenmesinde kritik rol oynarken, sıcak çatışmalarda baş aktör niteliğinde.

Halen devam eden harekatta Ahrar el Şarkiyye en öne çıkan muhalif grup.

Kaynak: Mepa News