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Barış Pınarı Harekatı sürerken Erdoğan'dan kritik S-400 açıklaması

Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:55
Barış Pınarı Harekatı sürerken Erdoğan'dan kritik S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 sistemlerinin Türkiye’ye tedarikinin son aşamasının kasım-aralık aylarında gerçekleşmesi beklendiğini belirtti.

S-400 sistemlerinin 2020 yılının Nisan ayında tamamen kullanıma geçileceğini belirten Erdoğan, “Bize PATRIOT vermiyoruz dediler. Vermeyin. Ne oldu? Biz de S-400'ü aldık… Teslimatı da yapıldı. Son aşama aralıkta ya da kasımda gelecek. Şimdi biz artık çaresiz durumda değiliz. İstediğimiz bir şeyi istediğimiz yerden satın alırız.” dedi.

Rusya, 2017 yılında S-400'ler için Türkiye ile 2,5 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamış, sistemlerin ilk partisinin Ankara'ya teslimatı bu yıl 12 Temmuz'da başlamış ve 25 Temmuz'da tamamlanmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:55
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. S-400 sistemleri

YORUM YAZ

  • Hüseyin MırıkHüseyin Mırık6 dk önce
    Mesut Sarp zekana hayranım s 400 atmak için değil savunma silahı
  • Mesut Sarp Mesut Sarp 28 dk önce
    Bu S 400 leri nereye atcaz?

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