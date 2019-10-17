Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak mı? Son dakika Pence- Erdoğan görüşmesi

Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak mı? sorusu son dakika gelişmesi olarak gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence'in görüşmesi sona erdi. Erdoğan ile Pence'in başbaşa ve heyetler arası görüşmeleri 4 saat 20 dakika sürdü. Görüşme sonrası ABD Başkan yardımcısı Pence gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Peki, Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak mı? İşte detaylar...

Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak mı?

ABD Başkan yardımcısı Pence son dakika açıklamalarda bulunuyor. YPG güçlerinin organize geri çekileceğinden bahseden Pence, Barış Pınarı Harekatı'nın gidişatına yönelik açıklamalarda bulundu. 120 saat içerisinde YPG'nin sınırın 20 mil güneyinden geri çekileceğini vurguladı. Türkiye'nin bu düzenli çekilmenin sağlanmasına izin vereceğini ifade etti.Pence 120 saatlik süre içerisinde geri çekilmenin gerçekleşeceğini ve daha sonrasında askeri olarak varlıklarını sürdürmeyeceklerini belirtti.

Pence, "Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna 120 saat içerisinde YPG çekilecek. Türkiye Kobani'ye herhangi bir açıklama yapmayacak."dedi.

Erdoğan ile 2 saat 40 dakika görüştü

Başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.

Heyetlerarası görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katıldı.

Görüşmede ABD tarafında ise Pence ile birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield yer aldı.