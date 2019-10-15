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Barış Pınarı Harekatı rahatsızlık vermeye devam ediyor! Bir ülke daha silah satışını durdurdu

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılabilecek silahların satışını askıya alınacağını açıkladı. İspanya'nın bu açıklamasıyla birlikte Türkiye'ye silah satışını durduran ülke sayısı 9'a yükseldi.

15 Ekim 2019 Salı 20:03
Barış Pınarı Harekatı rahatsızlık vermeye devam ediyor! Bir ülke daha silah satışını durdurdu

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası birçok ülke Türkiye'ye silah satışını durdurduğunu açıkladı. Daha önce 8 ülkenin silah satışını durdurduğunu açıklamasının ardından İspanya'da aynı yönde karar aldı. Bakanlığın açıklamasında, "İspanya, Avrupa Birliği partnerleriyle koordinasyon içinde, Suriye'deki operasyonda kullanılabilecek askeri malzemelerin ihracatı için yeni lisans vermeyecek" dendi.

Açıklamada ayrıca İspanya'nın Türkiye'deki askeri varlığının, bölgedeki barış ve istikrarı teşvik etme amaçlı NATO operasyonunun bir parçası olduğu kaydedildi. Daha önce İspanya Savunma Bakanlığı, Türkiye'de bulunan İspanya'ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin geleceğinin NATO'ya bağlı olduğunu açıklamıştı.

9 ülke silah satışını durdurdu

Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla başlattığı Barış Pınarı harekatıyla birlikte dünya ülkelerinden bazı yaptırımlar ve açıklamalar geldi. AB'den bir çok ülke Türkiye'ye olan silah ihracatını durdurduğunu açıkladı. Bu ülkeler şöyle: Norveç, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İsveç, Fransa, Çekya ve İspanya.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 20:03
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. İspanya
  3. Avrupa Birliği

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