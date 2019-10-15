Barış Pınarı Harekatı paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı! Enver Cenk Şahin, Süper Lig'e döndü!

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak.

Enver Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye sınırında yaptığı Barış Pınarı Harekatı'na destek veren bir Instagram paylaşımı yapmıştı. Yapılan bu paylaşım sonrası taraftarlar tarafından tepki gösterilen Enver Cenk Şahin kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakıldı.

İşte Medipol Başakşehir Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama:

Uzun yıllar kulübümüzde forma giyen ve Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek nedeniyle kulübü tarafından kadro dışı bırakılan değerli futbolcu Enver Cenk Şahin'e başkanımız Göksel Gümüşdağ kucak açtı. Gümüşdağ, ülkemizin milli değerlerine sahip çıkan ve geri adım atmayan 25 yaşındaki oyuncuyu kulübümüzde ağırladı. Kulübümüzün kapılarının her zaman Enver Cenk Şahin'e açık olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, "Burası onun yuvasıdır. Gerekli prosedürleri tamamlaması halinde istediği zaman takımımızla antrenmana çıkabilir. Formda kalmasını, antrenmanlara devam etmesini sağlamak istiyoruz. Başakşehir Futbol Kulübü olarak her zaman yanındayız" dedi.

"Ocak ayında gelmek isterse bu kapı her zaman ona açık"

Başkanımız Göksel Gümüşdağ, "Baktığınız zaman biz Türk Milleti olarak, haklı davalarımızda birlik oluruz. Enver Cenk'in bu duygusal paylaşımı yapmasından dolayı da gurur duydum. Bundan rahatsız olacak bir durum yok. Rahatsız olanların kendi sorunu. Enver Cenk Şahin, bizde profesyonel olan, 7 yıl bizde futbol oynamış, çok yetenekli bir kardeşimizdir. Buradan da Almanya'ya, St. Pauli'ye transfer oldu. Bu olayı yaşamasından dolayı çok büyük bir üzüntü duydum. Dün kendisiyle telefonla konuştum, bugün takımı ziyaret etti. Fiziksel olarak, kondisyonunu kaybetmemesi için 'Burada antrenman yapabilir miyim?' diye ricada bulundu. Burası onun evi, yuvası. Dolayısıyla kapımız açık. Yaptığı paylaşımdan dolayı da onunla gurur duyuyorum. Enver Cenk Şahin, yalnızca buranın eski futbolcusu olduğu için değil, bir Türk futbolcu olduğu için, kim olsaydı aynı sahip çıkma duygusunu yaşardım. Hiç bundan endişe duymam. Çünkü biz böyle zor günlerde Türk Milleti olarak kenetleniriz ve bunların üstesinden de geliriz Allah'ın izniyle. Ona takım çok, başta Başakşehir var, hiç problem yok. Ocak ayında da gelmek isterse bu kapı her zaman ona sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

"İnşallah Avrupa Şampiyonası'na grup lideri olarak gideceğiz"

A Milli Futbol Takımımızın, dün akşam EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda oynadığı maçta attığı beraberlik golünün ardından, milli futbolcuların asker selamı vererek yaşadığı sevinci izlerken duygulandığını belirten Gümüşdağ, "Biz bu tip duyguları yaşarken, tüylerimiz diken diken olur. Bundan daha doğal bir durum olamaz. Haklı bir davamızda, ülkemizin geleceğini korumak için başta bütün Mehmetçiğimiz olmak üzere, komutanlarımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu haklı davamızda, bu duyguları yaşamak ve Mehmetçik'e selam göndermek kadar doğal bir durum yok. Dolayısıyla çok duygulandım. Dünya şampiyonu olan Fransa'yı daha önceki maçta yenmek ve deplasmanda berabere kalmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Hala grup liderliğimiz sürüyor, inşallah Avrupa Şampiyonası'na da grup lideri olarak gideceğiz. Bu dönemde duygularımızın çok yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Kardeşlerimizin bu selamından dolayı sadece onur ve gurur duyarız. Kimin ne duyduğu bizi ilgilendirmez" dedi.

Enver Cenk Şahin de başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın kendisine verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Bu beni çok mutlu etti. Bu zor süreçte bana destek olması, doğrudan arayıp halimi hatrımı sorması, davet etmesi beni onurlandırdı. Burada oynadığım süreçte de başkanımızla daha çok başkan gibi değil, baba-oğul gibiydik. Genç oyunculara desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. O yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Türk halkından ve birçok kulüpten destek mesajı almasıyla ilgili olarak "Zor bir süreç olduğu için başkanımızın da dediği gibi zor zamanlarda biz ülke olarak çok güzel kenetleniriz. Bu beni çok mutlu etti, onurlandırdı. Destek görmek, insanların duygu ve düşüncelerini paylaşması tabii ki Türk evladı olarak tüylerimi diken diken etti. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim" diyen Enver Cenk Şahin, Milli takımımızın Fransa deplasmanındaki gol sevincini asker selamı vererek kutlamasını izlerken gurur duyduğunu belirtti ve "Maçı izleyen herkes bunu hissetmiştir. Özellikle gol sonrasında yapılan şeyler gurur verici. Suriye'de operasyonda bulunan Mehmetçiklerimize armağan olsun" şeklinde konuştu.