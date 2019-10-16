Barış Pınarı Harekatı ne zaman bitecek? Erdoğan tek şartı açıkladı

Barış Pınarı Harekatı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Barış Pınarı Harekatına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın bitirilmesi konusunda şartı açıkladı. Erdoğan, “Hemen bu gece teröristler silahlarını malzemelerini bırakıp belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan yerde dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız kendiliğinden sona ermiş olacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Barış Pınarı Harekatına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının şatır başları: "Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde 1 ila 2 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü için çalışmaya başlamak istiyoruz. Suriye halkını 8 yıldır yaşadığı azaptan kurtarmaya destek olmak görevimizdir. Türkiye teröristlerle anlaşma yapılmayacağını bilecek kadar tecrübeli bir ülkedir. Biz bu yola asla tevessül etmeyiz. Bizi arayıp teröristler adına taleplerde bulunanlara şunu söylemek isteriz madem bu kadar içli dışlısınız öyleyse size bir teklifimiz var. Hemen bu gece teröristler silahlarını malzemelerini bırakıp belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan yerde dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Münbiç-Irak sınırı arasında 30-35 kilometre derinliğe inmeden kimse bizi durduramaz."