Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alçak girişim

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rasulayn ilçesinde bomba yüklü bir motosiklet tespit edildi.

Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçleri, motosikleti tespit ederek terör saldırısını engelledi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da SMO’ya bağlı güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları, sivilleri haince hedef alan bir terör saldırısını daha önledi.

SMO bileşenlerinden olan Hamza Tümeni, ilçe merkezindeki posta binasının yakınlarında park halinde bulunan bir motosiklette bomba düzeneği tespit ettiklerini bildirdi.

Bomba düzeneğini etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, kanlı bir terör saldırısının önüne geçti.

Motosikletin sahibi ise yakayı ele verdi.

Terör örgütü PKK/YPG, bölgedeki istikrar ve huzur ortamını bozma amacıyla işgal ettiği Tel Temer ve Ayn İsa’dan terör saldırısı yapmak üzere birçok bombalı araç ve motosiklet yolluyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve SMO'ya bağlı güvenlik güçlerinin işbirliği ise terör örgütünün hain planlarına darbe vuruyor.

MİT ve SMO işbirliğiyle, terör örgütü YPG/PKK'nın sivilleri hedef almak için birçok sayıda bombalı araç ve motosikleti, düzenledikleri ortak operasyonlarla tespit ederek etkisiz hale getirmişti.

Rasulayn, Türkiye'nin 2019 yılının Ekim ayında yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.