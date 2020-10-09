Barış Pınarı Harekâtı 1 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2019'da Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını duyurmasının ardından TSK, 22.30 sularında Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı. Harekatın ikinci gününde SMO, öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girdi. Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde Tel Abyad ilçesi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi. Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı. Bölgenin nüfusu 200 bine ulaştı. Teröristlerden arındırılan bölgelerin nüfusu 200 bine çıkarken Rasulayn'da 200 yataklı, Tel Abyad'da 75 yataklı 2 hastanede ücretsiz sağlık hizmetleri sunuluyor. 5 sağlık ocağı da bölge halkına hizmet veriyor. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle eğitime hazır hale getirilen 422 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında toplam 48 bin öğrenci ders başı yaptı.



YPG/PKK’dan kurtarılan bölgelerde, bölge halkına hizmet verilmesine ve bölgenin idaresinin yerel halk tarafından yürütülmesine büyük önem verildi.



Türkiye'nin desteğiyle kurulan mahalli yönetimler, terörün izlerini silmek, hayatın normalleşmesi, sivillerin evlerine dönmesi için hizmet veriyor. Tel Abyad ve Rasulayn'da "mobil PTT şubeleri" açılırken AFAD, İHH ve Şanlıurfa Valiliği ve Türk dernekleri ihtiyaç sahiplerin yardım eli uzatmaya devam ediyor.