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Gündem Barış Pınarı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Gündem

Barış Pınarı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 08:18:00 -
Barış Pınarı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım'ın Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım için başsağlığı mesajı 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi. 

Akar ve Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

 

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