  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'nın uyuşturucu ağına darbe
Aktüel

Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'nın uyuşturucu ağına darbe

Narkotik köpeklerinin destek verdiği operasyonda 10 kilogram haşhaş, 16 bin uyuşturucu hap ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:54:51 -
Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'nın uyuşturucu ağına darbe

TEL ABYAD (AA) - Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın uyuşturucu ağına operasyon düzenledi.

SMO'nun güvenlik kolları sorumlularından Hammud Ebu Hayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden Sluk beldesinde uyuşturucu madde satma hazırlığındaki örgüt üyelerine operasyon düzenlediklerini söyledi.

Ebu Hayr, narkotik köpeklerinin destek verdiği operasyonda 10 kilogram haşhaş, 16 bin uyuşturucu hap ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Örgüt üyelerinin gözaltına alındığını ifade eden Ebu Hayr, ele geçirilen maddelerin de Tel Abyad Askeri Polis Teşkilatına teslim edildiğini söyledi.

Askeri Polis Teşkilatı, ele geçirilen maddeleri imha etti.

SMO'nun güvenlik kolları ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle, bölgede barış, huzur ve istikrarı bozmaya çalışan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik sık sık operasyon düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İrfan'dan atma ziya dedirten haber
Gündem

İrfan'dan atma ziya dedirten haber

CHP'nin kanalı Halk TV'de ana haber sunan İrfan Değirmenci, ekonomiyi kötülemek için yüzde 25 zam da kendi yaptı.
Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama
Dünya

Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçti..
3000 derece hava sıcaklığına sahip gezegen keşfedildi
Teknoloji

3000 derece hava sıcaklığına sahip gezegen keşfedildi

Bilim insanları, yüzey sıcaklığı 3000 santigrat dereceyi bulan lavlarla kaplı yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdu.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay