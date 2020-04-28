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Gündem

Barış Pınarı bölgesinde sıcak saatler: 11 PKK-YPG’li öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.

2020-04-28 15:36:00 -
Barış Pınarı bölgesinde sıcak saatler: 11 PKK-YPG’li öldürüldü

MSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar Geliyor...

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Yorumlar

UBEYD

Allah rızası için şu PKK'lıları etkisiz LEŞ Oldu diyelim gebertildi. diyelim Daha çok memnun oluruz
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hakan

millet can derdinde
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