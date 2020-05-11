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Aktüel

"Barış Pınarı" bölgesinde mayın ve el yapımı patlayıcılar imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:26:02 -
"Barış Pınarı" bölgesinde mayın ve el yapımı patlayıcılar imha edildi

ANKARA (AA) - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG tarafından, sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’leri tespit ederek imha etti." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığınca mayın ve EYP'lerin imha edilmesine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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