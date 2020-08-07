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Dünya

Barış Pınarı Bölgesi'nde iki yerde terör saldırısı önlendi

Suriye Milli Ordusu askerleri, Sluk beldesi ile Mebruke köyünde bomba yüklü 2 motosikleti tespit ederek terör saldırısını önledi. Motosikletlerdeki bombalar kontrollü şekilde patlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:32:00 -
Barış Pınarı Bölgesi'nde iki yerde terör saldırısı önlendi

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine bağlı Sluk beldesi ile Mebruke köyünde 2 terör saldırısı önlendi.

SMO bileşenlerinden Ahrar Şarkiyye grubunun sözcüsü Ziyad Halaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bomba yüklü 2 motosiklet tespit ettiğini söyledi.

Halaf, "Terör örgütü YPG/PKK teröristlerinin bomba döşediği ilk motosikleti dün akşam saatlerinde Mebruke köyünde tespit ettik. Diğer motosikleti de Sluk beldesinde." dedi.

Halaf, güvenlik tedbirleri alınarak bölgeden çıkarılan iki bombalı motosikletin, sivillerden uzak bir noktada bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldığını ifade etti.

Terör örgütü YPG/PKK, bölgedeki istikrar ve huzur ortamını bozmak için sık sık Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sivillerin en kalabalık olduğu yerde terör saldırıları düzenliyor.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesine bağlı Sluk beldesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

 

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