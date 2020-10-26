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Aktüel Barış Pınarı Bölgesi'nde 45 bin Suriyeli çocuğa felç aşısı kampanyası
Aktüel

Barış Pınarı Bölgesi'nde 45 bin Suriyeli çocuğa felç aşısı kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:57:30 -
Barış Pınarı Bölgesi'nde 45 bin Suriyeli çocuğa felç aşısı kampanyası

RASULAYN (AA) - Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad’da yaklaşık 45 bin Suriyeli çocuğun faydalanacağı felç aşısı kampanyası başladı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) desteğiyle başlatılan aşı kampanyası, uzman sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanması beklenenen çalışma sonucunda, "çocuk felci" hastalığının önüne geçilmesi amaçlıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Rasulayn yerel meclisi Sağlık İşleri Sorumlusu Abdullah Osman, “Rasulayn, Tel Abyad kent merkezi ve kırsallarında yaklaşık 45 bin çocuğun bu aşı kampanyasından faydalanması planlanıyor.” dedi.

Aşılama çalışmasına sağlık merkezlerinin yanı sıra mobil ekiplerin de destek sunacağını belirten Osman, “Ev ev dolaşarak bölgede yaşayan tüm çocuklara bu aşıyı yapacağız. Bu kampanyada emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor ve kolaylık diliyorum.” ifadelerini kullandı.


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