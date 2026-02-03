  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyarbakırlılardan Devlet Bahçeli'ye teşekkür Refah’ta umut nöbeti: 20 bin hasta bekliyor, İsrail sadece 200 kişiye izin verdi Erdoğan Epstein ile görüştü yalanı! Fetö, İsrail ve CHP trollerinden organize iftira. Bir milyon etkileşimli yalan! Apar topar sildi İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız Neler oluyor? Rus diplomat kovuldu Zeybeğin son adımı hayatını kurtardı: başkan saniyelerle ölümden döndü Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım Almanya'da kirli sevkiyat operasyonu! Rus savaş makinesine Alman eliyle 30 milyonluk ikmal
Medya Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı
Medya

Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı

Oyuncu Barış Murat Yağcı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, dün gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Barış Murat Yağcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı

Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23