  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mansur’a 10’uncu soruşturma yolda Kandil’e yaranma mesajlarına tepki Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor Dikkat çeken analiz! Erdoğan’ın S. Arabistan ve Mısır hamlesinin önemini bir de böyle okuyun! İhanetin adı iktidar hırsı Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın Kanada, kahraman Türk'ü konuşuyor: Herkes şoktayken bir el ölümden çekip aldı! Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı Batı'nın dijital Truva atı '+90'
Gündem İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş
Gündem

İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, şebekenin kilit isimlerinden biri olan Dilvin Miray Çalkın’ın itirafları yer yerinden oynattı. İtirafçı olan Çalkın, kirli ağın içine nasıl çekildiğini anlatırken, "Beni Murat Ongun'a Bağdatlı önerdi" diyerek İBB yönetimindeki isimlerin organize bir şekilde hareket ettiğini ifşa etti.

Kamu kaynaklarının şahsi menfaatler ve yandaş şirketler üzerinden nasıl hortumlandığını, rüşvet çarkının kimler aracılığıyla yürütüldüğünü en ince ayrıntısına kadar anlatan Çalkın’ın bu sözleri, savcılık dosyasındaki "organize suç" iddialarını daha da güçlendirdi. Maskelerin düştüğü soruşturmada, liyakat yerine sadakat ve rüşvetle kurulan bu sistemin İBB’nin her birimine nasıl sızdığı gözler önüne seriliyor.

Çalkın ifadesinde, "Mama" takma adıyla bilinen G.R. D.'nin, kadınları çeşitli kişilerle tanıştırarak bu ilişki üzerinden haksız kazanç sağladığını ileri sürdü.

Zanlı, bu kişi aracılığıyla bazı isimlerle bir araya getirildiğini ve yaşanan süreçte kendisinin maddi sıkıntıları nedeniyle bu durumu kabul ettiğini, ancak asıl mağdurun kendisi olduğunu savundu.

 

“Beni Bağdatlı’ya Ongun önerdi”

Çalkın, öz konusu görüşmelerin genellikle Beşiktaş'ta bulunan Raffles Otel’de gerçekleştiğini belirtti.

İfadesinde İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasının firari ismi Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal gibi isimlere değinen Çalkın, bu şahıslarla kurulan temasların detaylarını anlattı.

Özellikle Emrah Bağdatlı’nın yanındayken uyuşturucu madde kullandığını, Murat Ongun ile olan ilişkisinin ise maddi imkansızlıklar sebebiyle gerçekleştiğini iddia etti. Ayrıca, Hüseyin Köksal’ın da benzer şekilde bu organizasyonun içinde yer aldığını diğer mağdurlardan duyduğunu öne sürdü.

 

Uyuşturucu madde kullandık

Kendisinin yaklaşık altı ay önce uyuşturucu kullandığını ve bundan pişmanlık duyduğunu belirten Çalkın, kimseye uyuşturucu temin etmediğini vurguladı.

İfadesinde M.G., S.Ö. ve Y. Y. gibi başka kadınların da benzer şekilde bu ağın içinde mağdur edildiğini savundu.

Bazı görüşmelerde kendisine teklif edilen grup ilişkisi gibi talepleri reddettiğini ve cinsel birliktelikler sırasında uyuşturucu kullanmadığını ekledi.

İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı
İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı

Gündem

İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı

CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!
CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!

Gündem

CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!

İBB kreşinde istismar skandalı patladı! AK Parti'den İBB yönetimine sert tepki
İBB kreşinde istismar skandalı patladı! AK Parti'den İBB yönetimine sert tepki

Gündem

İBB kreşinde istismar skandalı patladı! AK Parti'den İBB yönetimine sert tepki

CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti
CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti

Gündem

CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23