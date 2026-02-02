İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş

Kamu kaynaklarının şahsi menfaatler ve yandaş şirketler üzerinden nasıl hortumlandığını, rüşvet çarkının kimler aracılığıyla yürütüldüğünü en ince ayrıntısına kadar anlatan Çalkın’ın bu sözleri, savcılık dosyasındaki "organize suç" iddialarını daha da güçlendirdi. Maskelerin düştüğü soruşturmada, liyakat yerine sadakat ve rüşvetle kurulan bu sistemin İBB’nin her birimine nasıl sızdığı gözler önüne seriliyor.

Çalkın ifadesinde, "Mama" takma adıyla bilinen G.R. D.'nin, kadınları çeşitli kişilerle tanıştırarak bu ilişki üzerinden haksız kazanç sağladığını ileri sürdü.

Zanlı, bu kişi aracılığıyla bazı isimlerle bir araya getirildiğini ve yaşanan süreçte kendisinin maddi sıkıntıları nedeniyle bu durumu kabul ettiğini, ancak asıl mağdurun kendisi olduğunu savundu.

“Beni Bağdatlı’ya Ongun önerdi”

Çalkın, öz konusu görüşmelerin genellikle Beşiktaş'ta bulunan Raffles Otel’de gerçekleştiğini belirtti.

İfadesinde İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasının firari ismi Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal gibi isimlere değinen Çalkın, bu şahıslarla kurulan temasların detaylarını anlattı.

Özellikle Emrah Bağdatlı’nın yanındayken uyuşturucu madde kullandığını, Murat Ongun ile olan ilişkisinin ise maddi imkansızlıklar sebebiyle gerçekleştiğini iddia etti. Ayrıca, Hüseyin Köksal’ın da benzer şekilde bu organizasyonun içinde yer aldığını diğer mağdurlardan duyduğunu öne sürdü.

Uyuşturucu madde kullandık

Kendisinin yaklaşık altı ay önce uyuşturucu kullandığını ve bundan pişmanlık duyduğunu belirten Çalkın, kimseye uyuşturucu temin etmediğini vurguladı.

İfadesinde M.G., S.Ö. ve Y. Y. gibi başka kadınların da benzer şekilde bu ağın içinde mağdur edildiğini savundu.

Bazı görüşmelerde kendisine teklif edilen grup ilişkisi gibi talepleri reddettiğini ve cinsel birliktelikler sırasında uyuşturucu kullanmadığını ekledi.