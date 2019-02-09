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Barış Manço vefatının 20. yılında tüm okullarda anılacak

1 Şubat 1999'da vefat eden Devlet Sanatçısı Barış Manço'nun, Türkiye'yi dünyanın farklı yerlerinde birçok platformda temsil ettiği, ülke adına kültür elçiliği görevini üstlendiği ve halkın gönlünde büyük yer edindiği vurgulandı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:02
Barış Manço vefatının 20. yılında tüm okullarda anılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 1 Şubat 1999'da vefat eden Devlet Sanatçısı Barış Manço'nun, Türkiye'yi dünyanın farklı yerlerinde birçok platformda temsil ettiği, ülke adına kültür elçiliği görevini üstlendiği ve halkın gönlünde büyük yer edindiği vurgulandı.

Yazıda Manço'nun, yaşadığı toprakların kültürü, geleneği, yaşayışı, inançları ve edebiyatından beslenen, entelektüel birikimiyle sanatkar yönünü birleştiren bir sanatçı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanatının özünü, felsefesini milletimizin köklerinden ve değerlerinden alıp, çağdaş bir üslup içerisinde insanımıza sunarak kuşaklar arası kültür aktarımına önemli katkılarda bulunmuştur. Müzikte açtığı yolun yanı sıra şarkı sözleri ve televizyon programlarıyla da toplumumuzun tüm kesimleri tarafından sevilen ve sayılan Barış Manço, yaşadığı çağları aşarak geleceğe uzanabilmiş bir sanatçıdır."

Tüm okullarda anma etkinlikleri yapılacak

Yazı uyarınca, vefatının 20'nci yılı dolayısıyla, Türkiye'de ve dünyada 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Manço'nun yeni kuşaklara tanıtılması ve eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu ay tüm okullarda çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:02
  1. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran
  2. Barış Manço
  3. Anadolu Ajansı

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