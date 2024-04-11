Barış Alper'e bir talip daha!

Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sezon sonunda büyük sürprizler yaşanacak gibi duruyor. Takımın bu sezon parlayan isimlerinden Barış Alper Yılmaz'a yeni talip çıktı. Yönetim 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini de belirledi. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, sezon başında kiralık verilen genç oyuncusunun başarılı performansı sonrası da harekete geçti.

Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram, bu sezon kiralık olarak Belçika ekibi Westerlo forması ile iyi sınavlar verdi. İç transferde Muslera ve Torreira ile anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, yerli oyuncuları Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim'in ücretlerinde iyileştirmeye gitti. Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik heyet ve yönetim, kiralık gönderdiği isimlerden ilk olarak Emin Bayram'ı geri çağırdı. Belçika'da başarılı bir sezon geçiren Emin, gelişim sağladı ve Okan Buruk'un gözüne girdi.

2003 doğumlu genç milli stoper, yeni sezonda A Takım rotasyonunda daha fazla şans bulacak. Sözleşmesi uzatılacak olan Emin, Nelsson ve Davinson Sanchez'e yüksek bir teklif gelmesi durumunda da stoper kadrosunda güvenlik önlemi olarak yer alacak.

BARIŞ ALPER'E FRANKFURT KANCASI

Öte yandan ligin son bölümü yaklaşırken Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın da talipleri artıyor.

23 yaşındaki kanat oyuncusuna daha önce İtalyan ekiplerinden Lazio ve Napoli talip olmuştu.

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YÖNETİM 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah’ın haberine göre Barış Alper için devreye giren son takım ise Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt oldu. Yönetim, kontratı süren futbolcu için en az 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlemiş durumda. Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 48 maçta 4 gol, 9 asistlik performans gösterdi.

23 yaşındaki oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma 2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.