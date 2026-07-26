Barış Alper Yılmaz’dan transfer iddialarına yanıt: 'Bir teklif gelirse...'

Sarı-kırmızılı ekibin son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken ismi Barış Alper Yılmaz, kariyer planlaması ve takımdaki geleceğine dair merak edilen soruları yanıtladı. Yeni sezon hazırlıklarının yoğun bir tempoda sürdüğünü belirten milli futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerinden teknik heyetle olan ilişkisine kadar pek çok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kariyeri planı hakkında konuşan 26 yaşındaki futbolcu 'Transfer haberlerinin çıkması güzel ancak şu an tamamen kampa ve takıma odaklanmış durumdayım. Bir teklif gelirse kulübümle birlikte değerlendiririz.' ifadelerini kullandı.

"MUTLUYUM, GURURLUYUM"

"Mutluyum, gururluyum. Hedeflerim var. Başta ailem olmak üzere böyle bir şey söylediler bana. Normalde futbolcular sadece futbola odaklıdır. Zamanlarının olmadığını söylerler. Ben insanlara üniversiteyi de göstermek istedim. İkisinin beraber gidebildiğini gösterdim."

"BU SENE ZOR BİR LİG OLACAK"

"Kamp güzel geçiyor. Bu sene zor bir lig olacak. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. İyi hazırlanıyoruz, kazasız, belasız, sakatlıksız, en iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Uzun bir maraton olacak. Gayet iyiyiz, herhangi bir sorunumuz yok."

UGOCHUKWU İÇİN AÇIKLAMA

"Ugochukwu çok çalışkan birisi. Bize çok faydalı olacaktır. Biz yeni gelen transferlere adaptasyon sürecinde yardımcı olmaya ve bu aile ortamını sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah bize faydalı olacaktır."

"BAŞARILARIM OKAN BURUK SAYESİNDE"

"Kazandığım başarıların hepsi Okan Buruk sayesinde oldu. Üzerimde gerçekten çok büyük bir emeği var. Ona teşekkür etmek istiyorum. Her oyuncuya dokunabiliyor. Hocamızla çok mutluyuz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük işlere imza attığımızı düşünüyorum. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Orası bambaşka bir seviye. Bu sene geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz."

"KENDİMİ GELİŞTİRMEM GEREKEN NOKTALAR VAR"

"Kendimi geliştirmem gereken noktalar var. Taraftarlarımıza çok daha iyi bir Barış Alper Yılmaz izlettireceğim."

"G.SARAY KAPTANI OLMAK ÇOK ÖZEL"

"Galatasaray kaptanı olmak çok özel bir duygu. Şu an tek odağım saha içinde en iyisini yapmak. Gerisi zamanla olur."

"CAN UZUN'UN GELMESİNİ İSTERİM"

"Can Uzun ile detaylı bir şekilde konuşmadık. Ama çok iyi bir oyuncu. Keşke benim elimde olsa, ben gelmesini isterim. Ama burada yönetimimiz doğru kararı verecektir."

MAURO ICARDI

"Mauro Icardi bir Galatasaray efsanesidir. Hem saha dışında hem saha içinde bana çok şey kattı. Galatasaray'a olan emeklerinden dolayı ona çok teşekkür etmek istiyorum."

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

"Kulübümle sözleşmem devam ediyor. Transfer haberlerinin çıkması güzel ancak şu an tamamen kampa ve takıma odaklanmış durumdayım. Bir teklif gelirse kulübümle birlikte değerlendiririz."

"EREN ELMALI BENİM KARDEŞİM GİBİ"

"Eren Elmalı benim kardeşim gibi. Çok iyi anlaşıyoruz. Çok komik biri, kafamız da uyuşuyor. Makara oluyor. Tüm takımla ortamımız çok iyi. Dışarıdan pek belli olmasa da kendi aramızda çok keyif alıyoruz."