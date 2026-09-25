Otomatik vites araç kullananlarda bu rahatsızlık görülüyor!

MANUEL VİTES BEYNİN YÖNETİM MERKEZİNİ HAREKETE GEÇİRİYOR Araştırma sonuçları, manuel vitesli otomobil kullanmanın zihinsel sağlık açısından son derece faydalı olduğunu ortaya koydu. Sürüş esnasında sürekli debriyaja basıp vites değiştirmek; hafıza, odaklanma ve karar alma süreçlerini yöneten prefrontal korteks bölgesini doğrudan uyararak aktif tutuyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir sürüş hareketi gibi görünen bu süreç, gerçekte beynin birden fazla bölgesini aynı anda çalıştırıyor. Sürücünün anlık hızı takip etmesi, yol şartlarını analiz etmesi, debriyaja basıp doğru vitesi seçmesi ve gaz pedalını hassas bir şekilde kontrol etmesi neredeyse eş zamanlı gerçekleşiyor. Tüm bu eylemler, sürücünün zihnini sürekli canlı ve tetikte tutan karmaşık bir koordinasyon yaratıyor.