  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sakın bu mesaja cevap vermeyin: Tek tıkla 50 bin lirası gitti! Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek Burak Yılmaz, Süper Lig’e geri döndü! İşte herkesi ters köşe yapan yeni takımı Tokat'ta silah tüccarlarına şafak operasyonu! Eş zamanlı baskınlarda cephanelik ele geçirildi, 11 gözaltı! A Milli Takım’da en çok gol atan aktif futbolcular kim? Çağrılmayan 7 yıldız listede Tarihi malikane satın aldı: Döşemenin altında bulduğu şey şok etti! Onlarca kişi dava açtı! Zayıflama iğnesi oldular, görme sorunu yaşamaya başladılar Devletin en mahrem mali bilgileri ellerindeymiş! Türkiye’yi sarsan casusluk soruşturmasında flaş gelişme Netanyahu BM’de konuşurken herkes salonu boşalttı, sadece bu 5 ülke kaldı: İşte yüz karaları Altın çıkarmanın yepyeni yolunu buldular: Elektrik verince, yüzde 89’unu şappadanak ayırıyor
Otomotiv
22
Yeniakit Publisher
Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Yılın son çeyreğine yaklaşırken güçsüz seyreden satış grafiğini tersine çevirmek isteyen sektör, yeni fiyat güncellemelerini devreye aldı.

#1
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Eylül ayı için markalar da fiyatlarını açıkladı. En ucuz otomobil 1 milyon 450 bin liradan satılıyor.

#2
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

İşte marka marka sıfır araçların fiyat listesi:

#3
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Ford Puma Gen-E 2 milyon 158 bin 700 lira

#4
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

#5
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 850 bin lira

#6
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira

#7
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

BMW Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira

#8
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 292 bin lira

#9
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira

#10
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira

#11
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

#12
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira

#13
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Hyundai i20 Jump 1 milyon 555 bin lira

#14
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Mercedes A200 AMG 3 milyon 320 bin lira

#15
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 899 bin lira

#16
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

#17
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 444 bin lira

#18
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 877 bin 900 lira

#19
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Dacia Yeni Sandero expression TCe 100 1 milyon 460 bin lira

#20
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira

#21
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka en ucuz arabalar

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Askeri tatbikat facia ile bitti! Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklünen 9 asker can verdi!
Gündem

Askeri tatbikat facia ile bitti! Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklünen 9 asker can verdi!

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında gerçekleştirilen Khazar Qorgany-2026 askeri tatbikatı sırasında havanın aniden kötüleşmesi sonucu büyük..
Yeni işini açıkladı: Cem Yılmaz oto sanayide işe girdi
Kültür - Sanat

Yeni işini açıkladı: Cem Yılmaz oto sanayide işe girdi

Geçirdiği kalp krizinin ardından doktorların "stresten uzak dur" tavsiyesine esprili bir paylaşımla gönderme yapan Cem Yılmaz, Maslak Oto Sa..
Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı
Gündem

Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alı..
Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!
Dünya

Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!

Almanya’da Türkiye’nin Ermenilere soykırım yaptığı yalanının parlamentoda kabul edilmesine öncülük ettikten sonra ismi ‘Ermeni Cem’e çıkan Y..
Malezya Başbakanı’nın Erdoğan sözleri muhalifleri çıldırttı
Gündem

Malezya Başbakanı’nın Erdoğan sözleri muhalifleri çıldırttı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkındaki dikkat çeken sözleri sosyal medyada gündem oldu...
13’üncü Yargı Paketi geliyor! Boşanmada yeni dönem, süresiz nafakaya yeni formül
Gündem

13’üncü Yargı Paketi geliyor! Boşanmada yeni dönem, süresiz nafakaya yeni formül

Meclis’in 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında gözler 13’üncü Yargı Paketi’ne çevrildi. Hazırlıkları devam eden pakette aile hukukundan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23