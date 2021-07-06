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Spor Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile anlaştı! 5 yıllık imza atması bekleniyor
Spor

Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile anlaştı! 5 yıllık imza atması bekleniyor

Geçtiğimiz sezonu Ankara Keçiörengücü'nde tamamlayan Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 20:55:00 - 2021-07-06 20:57:57
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile anlaştı! 5 yıllık imza atması bekleniyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile anlaştı. 21 yaşındaki Yılmaz'ın yarın sarı kırmızı kulüple 5 yıllık imza atması bekleniyor. Galatasaray'ın transferle için Barış Yılmaz'ın kulübü Ankara Keçiörengücü yönetimi ile de anlaştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu 8 gol 5 asistle tamamladı

Sarı kırmızılı ekip, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için uzun süredir menajeri ve kulübü ile görüşme halindeydi. Geçtiğimiz sezonu Ankara Keçiörengücü'nde tamamlayan Yılmaz, 36 maçta, 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş tarafından yakın takibe alınan gözde futbolcu Yılmaz, önümüzdeki sezon GS'de top koşturacak.

Galatasaray'ın, Ankara Keçiörengücü forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu için yaklaşık 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

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