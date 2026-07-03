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Spor Barış Alper Yılmaz bavulunu topladı gidiyor!
Spor

Barış Alper Yılmaz bavulunu topladı gidiyor!

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Barış Alper Yılmaz bavulunu topladı gidiyor!

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadro çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı gündeme gelirken, eski bir yıldızın yeniden takıma dönmesi için girişimlerin başladığı öne sürüldü.


Galatasaray, yaz transfer döneminde kadro çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı gündeme gelirken, eski bir yıldızın yeniden takıma dönmesi için girişimlerin başladığı öne sürüldü.
Yaz transfer dönemi için düğmeye basan Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz sürüyor. Yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılı ekipteki geleceği merak konusu olurken sıcak bir gelişme yaşandı. Ve Galatasaray'da sürpriz imza. Milli yıldız bavulunu topladı gidiyor.

 

OKAN BURUK ONAYI VERDİ! ESKİ YILDIZ GERİ GELİYOR

Sarı-kırmızılıların, Noa Lang'ı değerlendirdiği öğrenildi. Yönetimin, Barış Alper Yılmaz’ın bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılması ihtimaline karşı alternatif planlar yaptığı ve bu doğrultuda Lang için şartların oluşması halinde girişimde bulunabileceği belirtildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ GİDİYOR

Barış Alper Yılmaz’a Avrupa’dan yoğun ilgi bulunurken; İtalya’dan Napoli ve Roma’nın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve bazı kulüplerin de oyuncuyu takip ettiği ifade ediliyor. Olası bir satış durumunda Galatasaray’ın, yerini doldurabilecek üst düzey bir kanat oyuncusu arayışına hız vereceği ve Noa Lang’ın bu listede öne çıkan isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Noa Lang, Napoli’de beklentilerin altında kaldığı dönemin ardından Türkiye’de yeniden çıkış yakaladı. Galatasaray formasıyla kiralık olarak geçirdiği süreçte istikrarlı bir performans sergileyen Hollandalı futbolcu, istatistik olarak çok yüksek rakamlara ulaşamasa da sahadaki etkisiyle dikkat çekti.

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