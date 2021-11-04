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Yaşam Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti
Yaşam

Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti

Barış Akarsu'nun Amasra'da yaşayan 55 yaşındaki annesi Hatice Akarsu, çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 19:13:00 -
Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti

2007 yılında hayatını kaybeden ünlü müzisyen Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu’nun (55) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Doğum gününü kutladığı 29 Haziran 2007 gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 Temmuz 2007 günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun Amasra’da yaşayan annesi Hatice Akarsu vefat etti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti

55 yaşındaki anne Hatice Akarsu’nun pankreas kanseri olduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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