'Barınma için tercih yapın'

Öğrenciler, okullarına kayıtlarını yaptırmalarının ardından fakültelerine yakın bir noktada ev kiralamaya yoluna gidecek. Türkiye genelinde tüm üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı toplamda 7 milyon civarında olmasına rağmen Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda barınan öğrenci sayısı 1 milyon civarında. Farklı şehirlere giden öğrencilerin tercih etmek zorunda kaldıkları özel yurt ve kiralık daireler ise ateş pahası. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her yıl yurt kapasitesini artırsa da bazı illerde öğrenci sayısı çok olduğu için talebi karşılamakta güçlük çekiyor. Bu sene de başvuru sürecine katılan öğrencilerin büyük bir kısmı yine devlet yurtlarına yerleşemeyeceği için özel yurt ve daireleri tercih edecek.

Bütçe planlaması yapılmalı

Kiralık ev ya da özel yurtlarda barınma masraf kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. Öğrenim göreceği üniversiteye yakın olan bir yurt veya konutu tercih etmek isteyen öğrenciler için adresin doğru belirlenmesi hem bütçe planlamasında hem de okul başarısında büyük rol oynuyor.

Bedeller arttı

Bu sene özel yurt fiyatları, odada kalacak öğrenci sayısına göre farklılık gösteriyor. Anadolu illerinde aylık fiyatlar bin 500 ila 2 bin 500 lira. Bu sayıAnkara ve İzmir’de 3 bin liraya, İstanbul’da ise 6 bin liraya kadar çıkıyor. Genele bakıldığında ise devlet yurduna yerleşemeyen ya da tercih etmeyen öğrenciler aylık bin ila 5 bin lira arasında değişen bedellerle konaklama ihtiyacını karşılayacak. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerdeki üniversitelere yakın konumda inşa edilen ya da dönüştürülen öğrenci yurtlarının bir kısmında 5 yıldızlı otelde bulunan tüm hizmetlere rastlamak mümkün.Yüzme havuzu, fitness salonu, sinema odası, hamama ve sauna gibi birimler de ihtiva eden yurtlar için ödenecek bedel ise 2 bin liradan başlıyor.

Bu bölge revaçta

İstanbul’da yurtlar Kâğıthane Beyoğlu ve Haliç bölgesinde yoğunlaşıyor. Bu bölgede pek çok vakıf üniversitesi bulunuyor. Öbür taraftan öğrenci yurtları gayrimenkul yatırımcıları için son dönemde ciddi potansiyel oluşturuyor. İstanbul’da yurt yatırımı açısından rağbet gören bölgeler ise Bakırköy, Bahçelievler ve Beyoğlu olarak sıralanıyor.

Ateş pahası

İstanbul’da üniversitesi bulunan semtlerde küçük dairelerin kira değerleri önemli oranda arttı. Buna aidatlar da ilave edildiğinde bin 500 liradan başlayan kira ücretlerinin 5 bin lirayı bulduğu görülüyor. Eşyalı daireler ise daha pahalı. Bu daireler için 2 bin 500 ila 6 bin lira kira bedeli biçiliyor.

Depozito cep yakıyor

Eylül başından itibaren kiraya çıkacak olan öğrenciler için en önemli masraflardan birisi de depozito ve peşin ödemeli kira bedelleri olacak. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerin bulunduğu semtlerde kira değerleri günbegün artıyor. Öğrencilerin ellerini çabuk tutmalarında yarar var.

Üniversitelerin semt dağılımı

İstanbul Üniversitesi: Avcılar, Bahçeköy, Bakırköy, Beyazıt, Büyükçekmece, Cerrahpaşa, Çapa, Kadıköy, Laleli, Şişli, Vefa, Vezneciler

İstanbul Teknik Üniversitesi: Maslak, Maçka, Taşkışla, Gümüşsuyu, Tuzla

Boğaziçi Üniversitesi: Bebek, Kandilli, Kilyos

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Fındıklı, Beyoğlu

Marmara Üniversitesi: Göztepe, Haydarpaşa, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Kartal, Anadoluhisarı, Acıbadem, Bahçelievler, Nişantaşı, Sultanahmet,Beyazıt

Yıldız Teknik Üniversitesi: Davutpaşa, Beşiktaş, Ayazağa

Galatasaray Üniversitesi: Ortaköy, Beşiktaş

Türk-Alman Üniversitesi: Beykoz

İstanbul Medeniyet Üniversitesi: Kadıköy, Üsküdar, Maltepe

Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Üsküdar

Acıbadem Üniversitesi: Ataşehir, Halkalı

Ayvansaray Üniversitesi: Balat - Fatih

Bahçeşehir Üniversitesi: Beşiktaş, Mecidiyeköy, Şişli, Galata, Göztepe

Beykent Üniversitesi: Ayazağa, Beylikdüzü, Taksim

Beykoz Üniversitesi: Beykoz

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi: Fatih, Eyüpsultan, Sultangazi

Biruni Üniversitesi: Topkapı

Doğuş Üniversitesi: Acıbadem, Hasanpaşa

Cerrahpaşa Üniversitesi: Büyükçekmece

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: Fatih, Üsküdar, Çamlıca, Beyoğlu (Haliç)

Fenerbahçe Üniversitesi: Ataşehir

Gedik Üniversitesi: Pendik, Kartal

Haliç Üniversitesi: Beyoğlu (Haliç), Şişhane, Levent

Işık Üniversitesi: Şile, Maslak

İbn Haldun Üniversitesi: Başakşehir

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: Üsküdar

İstanbul Arel Üniversitesi: Sefaköy

İstanbul Aydın Üniversitesi: Bahçelievler, Florya, Kadıköy,

Beşiktaş İstanbul Bilgi Üniversitesi: Şişli, Dolapdere, Alibeyköy

İstanbul Bilim Üniversitesi: Esentepe, Gayrettepe, Mecidiyeköy

İstanbul Gelişim Üniversitesi: Avcılar

İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Esenyurt

Altınbaş Üniversitesi: Mahmutbey, Bağcılar

İstanbul Kültür Üniversitesi: Şirinevler, Ataköy (Yenibosna), İncirli

İstanbul Medipol Üniversitesi: Fatih, Kavacık, Bağcılar

İstanbul Rumeli Üniversitesi: Silivri

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: Halkalı, Küçükçekmece

İstanbul Ticaret Üniversitesi: Sütlüce (Beyoğlu), Küçükyalı

Kadir Has Üniversitesi: Cibali, Bahçelievler, Selimpaşa

Koç Üniversitesi: Sarıyer

Maltepe Üniversitesi: Maltepe

Nişantaşı Üniversitesi: Maslak, Osmanbey, Eyüpsultan (Sadabad)

MEF Üniversitesi: Maslak, Sarıyer

Okan Üniversitesi: Hasanpaşa, Tuzla, Mecidiyeköy, Beyoğlu

Özyeğin Üniversitesi: Çekmeköy

Piri Reis Üniversitesi: Tuzla

Sabancı Üniversitesi: Tuzla

Üsküdar Üniversitesi: Üsküdar

Yeditepe Üniversitesi: Kayışdağı, Ataşehir , Göztepe, Koşuyolu

Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Cevizlibağ (Topkapı)