'Barınma için tercih yapın'
Bu sene üniversiteye adım atacak binlerce öğrenci, yurt ve ev arayışlarına başlayacak.
Öğrenciler, okullarına kayıtlarını yaptırmalarının ardından fakültelerine yakın bir noktada ev kiralamaya yoluna gidecek. Türkiye genelinde tüm üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı toplamda 7 milyon civarında olmasına rağmen Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda barınan öğrenci sayısı 1 milyon civarında. Farklı şehirlere giden öğrencilerin tercih etmek zorunda kaldıkları özel yurt ve kiralık daireler ise ateş pahası. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her yıl yurt kapasitesini artırsa da bazı illerde öğrenci sayısı çok olduğu için talebi karşılamakta güçlük çekiyor. Bu sene de başvuru sürecine katılan öğrencilerin büyük bir kısmı yine devlet yurtlarına yerleşemeyeceği için özel yurt ve daireleri tercih edecek.
Bütçe planlaması yapılmalı
Kiralık ev ya da özel yurtlarda barınma masraf kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. Öğrenim göreceği üniversiteye yakın olan bir yurt veya konutu tercih etmek isteyen öğrenciler için adresin doğru belirlenmesi hem bütçe planlamasında hem de okul başarısında büyük rol oynuyor.
Bedeller arttı
Bu sene özel yurt fiyatları, odada kalacak öğrenci sayısına göre farklılık gösteriyor. Anadolu illerinde aylık fiyatlar bin 500 ila 2 bin 500 lira. Bu sayıAnkara ve İzmir’de 3 bin liraya, İstanbul’da ise 6 bin liraya kadar çıkıyor. Genele bakıldığında ise devlet yurduna yerleşemeyen ya da tercih etmeyen öğrenciler aylık bin ila 5 bin lira arasında değişen bedellerle konaklama ihtiyacını karşılayacak. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerdeki üniversitelere yakın konumda inşa edilen ya da dönüştürülen öğrenci yurtlarının bir kısmında 5 yıldızlı otelde bulunan tüm hizmetlere rastlamak mümkün.Yüzme havuzu, fitness salonu, sinema odası, hamama ve sauna gibi birimler de ihtiva eden yurtlar için ödenecek bedel ise 2 bin liradan başlıyor.
Bu bölge revaçta
İstanbul’da yurtlar Kâğıthane Beyoğlu ve Haliç bölgesinde yoğunlaşıyor. Bu bölgede pek çok vakıf üniversitesi bulunuyor. Öbür taraftan öğrenci yurtları gayrimenkul yatırımcıları için son dönemde ciddi potansiyel oluşturuyor. İstanbul’da yurt yatırımı açısından rağbet gören bölgeler ise Bakırköy, Bahçelievler ve Beyoğlu olarak sıralanıyor.
Ateş pahası
İstanbul’da üniversitesi bulunan semtlerde küçük dairelerin kira değerleri önemli oranda arttı. Buna aidatlar da ilave edildiğinde bin 500 liradan başlayan kira ücretlerinin 5 bin lirayı bulduğu görülüyor. Eşyalı daireler ise daha pahalı. Bu daireler için 2 bin 500 ila 6 bin lira kira bedeli biçiliyor.
Depozito cep yakıyor
Eylül başından itibaren kiraya çıkacak olan öğrenciler için en önemli masraflardan birisi de depozito ve peşin ödemeli kira bedelleri olacak. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerin bulunduğu semtlerde kira değerleri günbegün artıyor. Öğrencilerin ellerini çabuk tutmalarında yarar var.
Üniversitelerin semt dağılımı
İstanbul Üniversitesi: Avcılar, Bahçeköy, Bakırköy, Beyazıt, Büyükçekmece, Cerrahpaşa, Çapa, Kadıköy, Laleli, Şişli, Vefa, Vezneciler
İstanbul Teknik Üniversitesi: Maslak, Maçka, Taşkışla, Gümüşsuyu, Tuzla
Boğaziçi Üniversitesi: Bebek, Kandilli, Kilyos
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Fındıklı, Beyoğlu
Marmara Üniversitesi: Göztepe, Haydarpaşa, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Kartal, Anadoluhisarı, Acıbadem, Bahçelievler, Nişantaşı, Sultanahmet,Beyazıt
Yıldız Teknik Üniversitesi: Davutpaşa, Beşiktaş, Ayazağa
Galatasaray Üniversitesi: Ortaköy, Beşiktaş
Türk-Alman Üniversitesi: Beykoz
İstanbul Medeniyet Üniversitesi: Kadıköy, Üsküdar, Maltepe
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Üsküdar
Acıbadem Üniversitesi: Ataşehir, Halkalı
Ayvansaray Üniversitesi: Balat - Fatih
Bahçeşehir Üniversitesi: Beşiktaş, Mecidiyeköy, Şişli, Galata, Göztepe
Beykent Üniversitesi: Ayazağa, Beylikdüzü, Taksim
Beykoz Üniversitesi: Beykoz
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi: Fatih, Eyüpsultan, Sultangazi
Biruni Üniversitesi: Topkapı
Doğuş Üniversitesi: Acıbadem, Hasanpaşa
Cerrahpaşa Üniversitesi: Büyükçekmece
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: Fatih, Üsküdar, Çamlıca, Beyoğlu (Haliç)
Fenerbahçe Üniversitesi: Ataşehir
Gedik Üniversitesi: Pendik, Kartal
Haliç Üniversitesi: Beyoğlu (Haliç), Şişhane, Levent
Işık Üniversitesi: Şile, Maslak
İbn Haldun Üniversitesi: Başakşehir
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: Üsküdar
İstanbul Arel Üniversitesi: Sefaköy
İstanbul Aydın Üniversitesi: Bahçelievler, Florya, Kadıköy,
Beşiktaş İstanbul Bilgi Üniversitesi: Şişli, Dolapdere, Alibeyköy
İstanbul Bilim Üniversitesi: Esentepe, Gayrettepe, Mecidiyeköy
İstanbul Gelişim Üniversitesi: Avcılar
İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Esenyurt
Altınbaş Üniversitesi: Mahmutbey, Bağcılar
İstanbul Kültür Üniversitesi: Şirinevler, Ataköy (Yenibosna), İncirli
İstanbul Medipol Üniversitesi: Fatih, Kavacık, Bağcılar
İstanbul Rumeli Üniversitesi: Silivri
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: Halkalı, Küçükçekmece
İstanbul Ticaret Üniversitesi: Sütlüce (Beyoğlu), Küçükyalı
Kadir Has Üniversitesi: Cibali, Bahçelievler, Selimpaşa
Koç Üniversitesi: Sarıyer
Maltepe Üniversitesi: Maltepe
Nişantaşı Üniversitesi: Maslak, Osmanbey, Eyüpsultan (Sadabad)
MEF Üniversitesi: Maslak, Sarıyer
Okan Üniversitesi: Hasanpaşa, Tuzla, Mecidiyeköy, Beyoğlu
Özyeğin Üniversitesi: Çekmeköy
Piri Reis Üniversitesi: Tuzla
Sabancı Üniversitesi: Tuzla
Üsküdar Üniversitesi: Üsküdar
Yeditepe Üniversitesi: Kayışdağı, Ataşehir , Göztepe, Koşuyolu
Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Cevizlibağ (Topkapı)