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Barınakta nikah kıydılar

Hayvansever çiftin nikah törenini gerçekleştirdiği barınak, renkli balonlarla süslendi, kedi ve köpeklere papyon takıldı, davetlilere nikah şekeri yerine hayvan maması dağıtıldı

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:01
Barınakta nikah kıydılar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvansever çift, Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde nikah kıydı.

Manavgat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Karaca ve Ayşe Şişko çifti, en anlamlı "Evet" kelimesini, sevimli dostlar eşliğinde dile getirerek, hayatlarını birleştirdi.

Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi’nde bulunan kedi ve köpeklere, davetliler tarafından papyon takılması renkli görüntüler oluşturdu.

Çiftin, törene gelen davetlilere nikah şekeri yerine hayvan maması dağıtması ve hayvan barınağını renkli balonlarla süslemesi misafirler tarafından beğeniyle karşılandı.

Nikah öncesi duygularını ifade eden çift, böylesine anlamlı bir nikahın kıyılmasına izin veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

Mutlu çift, "İnsanı insan yapan merhamet ve vicdandır. Bir kap mama, bir kap su ve çokça sevgi hayat kurtarır. Bizler en saf ve en temiz duygulara sahip olan dostlarımızla bu birlikteliğimizi gerçekleştirmek istedik. Onların da duyguları olduğuna inanıyoruz. Bu dostlarımızın bizden tek isteği sevgi." ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:01
  1. Bakım merkezi
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  5. Manavgat

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