Bari 2 yaşında bebek varken yapma! Alkollü sürücü dehşeti

Olay, Kütahya'nın Okmeydanı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Trafik ekiplerinin uygulama yaptığı noktaya gelen 03 AAJ 890 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.A., polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Üstelik aracını polislerin üzerine sürerek kaçtı.

TAKİP SONRASI DEVRİLDİ

Polis ekiplerinin takibi sırasında C.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Savrulan hafif ticari araç devrildi. Kazada sürücü C.A., eşi ve 2 yaşındaki bebeği araç içinde sıkıştı. Polisler tarafından araçtan çıkarılan aile, ambulansla hastaneye sevk edildi. Neyse ki, kazayı küçük sıyrıklarla atlattılar.

1,74 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü C.A., alkol muayenesi sırasında alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Ancak hastanede yapılan testte 1,74 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu seviye, yasal sınırın oldukça üzerinde yer alıyor.

EHLİYETİ ZATEN ALINMIŞTI

Yapılan sorgulamada, C.A.'nın daha önce de alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve bu nedenle ehliyetine 2028’e kadar el konulduğu ortaya çıktı. Son olayın ardından bu süre 2035’e kadar uzatıldı. Ayrıca sürücüye toplam 99 bin lira idari para cezası kesildi.

SÜRÜCÜYE AĞIR CEZA, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatılırken, hem kendi canını hem ailesinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atan C.A.’ya yönelik soruşturma sürüyor. Trafik ekipleri, benzer olayların önüne geçebilmek için kontrollerin sıkılaştırılacağını duyurdu.