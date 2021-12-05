Bardaktakini su zannederek içen adam yoğun bakınma alındı
Bursa'da eşinin bardak içinde masada bıraktığı çamaşır suyunu su zannederek içen adam hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'daki olay, Kemalpaşa Mahallesi Pırlanta Sokak'taki bir evde meydana geldi. Evde temizlik yapan eşi Ayşe'nin su bardağına doldurup masa üstüne koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen Muhammed Faddawi (26) bir anda fenalaştı.
Fenalaşan genç adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.