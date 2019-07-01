Bardakta vişneli muhallebi nasıl yapılır? Vişneli muhallebi tarifi

Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden biri olan vişne ile çeşitli tatlılar yapılabilir. Ancak eğer hafif bir tatlı yapmak istiyorsanız haberimizdeki vişneli muhallebi tarifi tam size göre... İşte bardakta vişneli muhallebi yapılışına dair detaylar...

Malzemeler

– ½ kg vişne

– 1 lt süt

– 1 bardak şeker

– 4 kaşın un

– 3 kaşık mısır nişastası

– 1 yumurta sarısı

– 1 paket vanilya

– 1 kaşık tereyağı

– 250 ml sıcak su

– 250 ml soğuk su

Bardakta vişneli muhallebi nasıl yapılır?

Vişne ve tereyağı haricindeki malzemeleri tencereye alıp kaynamayana kadar karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra tereyağını ilave edin. Daha sonra bardaklara koyun. Hafif soğuduktan sonra püre haline getirdiğiniz vişneleri üzerine dökün ve buzdolabında 3 saat kadar dinlendirin. Dilerseniz üzerine jöle dökerek de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.