  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bardak taştı! ‘HDP demek PKK demektir’
Gündem

Bardak taştı! ‘HDP demek PKK demektir’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP'li Hüda Kaya’nın provokatif Gara şehitleri paylaşımları sonrası PKK-HDP’ye sert tepki göstererek, "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 23:15:00 - 2021-02-14 23:31:31

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'li iki vekilin Gara şehitleriyle ilgili provokatif paylaşımları sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye sert tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK'nın HDP ile ilişkisinin anlatıldığı bir video ile mesajını paylaşan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."

2 HDP'li vekile provokatif paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili, aralarında HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları hakkında, provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' vb. şeklindeki paylaşımlar ile terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Başsavcılık, 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da soruşturma başlattı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Salla gitsin kim sorgulayacak ki" taktiği bu kez tutmadı! Yılmaz Özdil'e "ayva"yı yedirdik

Sözcü paçavrasında köşe karalayan "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil yine yalan dolu bir yazıyla gündem oldu. Dünyada en fazla ayva üreten ülkenin Tü..
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaranın yerine dikkat! Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler
Gündem

13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaranın yerine dikkat! Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 13 vatandaşımızın şehit edildiği Gara’daki mağaranın bulunduğu yere dikkat çekti. Başbuğ, bölgede eğ..
‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’
Dünya

‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’

The Diplomat dergisi, Rus donanmasının ve askeri yapısının geliştiğini belirterek NATO ülkelerinin endişelenmesi gerektiğini belirtti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay