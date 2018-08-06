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Bardak nasıl parlatılır?

Kullanım sıklığından dolayı bardaklar ilk alındığı zamandaki parlaklığını yitirerek mat bir görünüme kavuşabilirler.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:18
Bardak nasıl parlatılır?

Bardakların parlaması için doğal yöntemler birebirdir. Özellikle sirke dezenfektan sağlayıcı özelliği ile kullanılabilecek ilk malzemedir. Bardağın sirkeli su ile yıkanması önerilir.

Sirkeli su bardağa dökülür ve ovularak temizlenir. Temizlik ardından da kuru ve yumuşak bir bez ile kurulanır. Burada bezin mikro fiber nitelikte olması önerilir. Bu tür bezler bardak üstündeki sulu veya nemli alanları yüzeye zarar vermeden silecektir. Bu yöntemler ile daha parlak ve ışıltılı bir görünüm elde edilebilecektir.

Bardakların parıltılı görünmesi için karbonat da kesin ve kolay çözümlerden birisidir. Bulaşık süngerinin yumuşak kısmına bir çay kaşığı karbonat dökülür. Ardından nemlendirilen bu sünger ile bardak yine ovularak temizlenir.

Özellikle süngerin yumuşak olması dikkat edilir. Klasik sarı-yeşil renkteki süngerlerin yeşil kısmı zımpara özelliği gösteren yağ gibi zor lekeleri çıkarıcı kısım iken, tercih sarı renkte olan yumuşak kısmın kullanılmasından yana olmalıdır. Böylece yüzeyde çizik bırakmayacak istenilen parlak ve net görünüm daha kolay sağlanabilecektir.

Bardakların parlak görünümü için bulaşık makinesinde yıkanacak ise ters bir şekilde konulması önerilir. Aksi takdirde bardak içinde oluşan su buharı içinde kalacak ve gözle görülür su lekeleri oluşturacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:18
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