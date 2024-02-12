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Spor Barcelona'ya evinde büyük şok
Spor

Barcelona'ya evinde büyük şok

Yeniakit Publisher
2024-02-12 03:32:00 -
Barcelona'ya evinde büyük şok

İspanya La Liga'nı 24. haftasında Barcelona sahasında Granada ile 3-3'lük skorla berabere kaldı.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Barcelona ile Granada kozlarını paylaştı. 6 golün atıldığı mücadele 3-3 berabere tamamlandı.

Barcelona'nın gollerini 14 ile 80. dakikada Lamine Yamal ve 63. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Granada'da ise sahneye 43. dakikada Ricard Sanchez, 60. dakikada Pellistri ve 66. dakikada Ignasi Miquel çıktı.

Bu sonucun ardından Barcelona ligde 51 puana yükseldi. Granada ise puanını 13'e çıkardı.

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