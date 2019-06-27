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Barcelona'ya Brezilyalı kaleci

- Katalan ekibi, Valencia'nın file bekçisi Neto'yu 26 milyon avro karşılığında renklerine bağladı

27 Haziran 2019 Perşembe 13:42
Barcelona'ya Brezilyalı kaleci


ANKARA (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Valencia'nın Brezilyalı kalecisi Neto'yu kadrosuna kattı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, bir diğer La Liga ekibi Valencia'nın file bekçisi Norberto Murara Neto, 26 milyon avro karşılığında transfer edildi.

Öte yandan, anlaşmadaki ek şartların gerçekleşmesi halinde Barcelona'nın, Valencia'ya 9 milyon avro daha ödeme yapacağı aktarıldı.

Barcelona'yla 4 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki Neto'nun serbest kalma bedeli ise 200 milyon avro olarak belirlendi.

Brezilyalı milli file bekçisi, daha önce ülkesinde Athletico Paranaense, İtalya'da da Fiorentina ve Juventus kulüplerinde oynadı.

Valencia ise 3 sezondur Barcelona forması giyen kaleci Jasper Cillessen'i dün 35 milyon avro bedelle renklerine bağlamıştı.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:42
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