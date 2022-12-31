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Spor Barcelona'nın serisi derbide son buldu!
Spor

Barcelona'nın serisi derbide son buldu!

LaLiga'nın 15. haftasında oynanan derbide Barcelona ile Espanyol, Camp Nou'da karşılaştı. Barcelona ve Espanyol 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 19:09:00 -
Barcelona'nın serisi derbide son buldu!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Barcelona, sahasında Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.

LaLiga'nın 15. haftasında oynanan derbide Barcelona ile Espanyol, Camp Nou'da karşılaştı.

Marcos Alonso'nun 7. dakikada kaydettiği golle skoru 1-0'a getiren Barcelona, ilk yarıyı bu skorla önde bitirdi. Konuk ekip, rakibine 73. dakikada Joselu'nun penaltıdan attığı golle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İki takımda eksik tamamladı

İki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Barcelona'da Jordi Alba 78. dakikada, Espanyol'da Vinicius Souza 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ve 38 puana yükselen Barcelona, Real Madrid ile puanını eşitleyerek averajla liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Espanyol ise 13 puanda kaldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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